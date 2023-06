Hvostov: võrrelda Prigožinit ja Medvedevit on kui võrrelda katku ja koolerat

Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutajaks peetud Jevgeni Prigožin on Putini ketikoer, mitte iseseisev mängur, kellega Kreml üritab hirmutada Läänemaailma ja näidata, et Putin on temaga võrreldes veel mõistlik mees, rääkis ajaloolane Andrei Hvostov "Vikerhommikus".

"Mida me Prigožinist teame, siis seda, et ta ta on Putini ketikoer. Iseseisev mängur ta ei ole. Venemaa ühiskondlik korraldus on üles ehitatud müstilisele võimuvertikaalile, tegelikult on neid võimuvertikaale mitu. Kõnekeelde on tulnud ka mõiste "Kremli tornid". Need võimuvertikaalid tekivad sinna, kus väga suur raha kohtub mingi võimustruktuuriga. Prigožinil sellist struktuuri selja taga pole. Tema palgasõdurite grupp on kunagi küll Vene sõjaväeluure algatusel loodud, aga selle taga pole suurt raha ja Prigožini ärplemine on võimalik vaid selle pärast, et tema selja taga on Putin isiklikult," rääkis Hvostov.

Vene politoloogide seas on Hvostovi sõnul ka neid, kes arutavad, et võibolla on ketikoer peremehe käest lahti rebinud ja kipub tema enda kätt hammustama. Samas on paljud ka seda meelt, et Prigožin on endiselt Putini lõa otsas ja tema tegevuse ja väljaütlemiste taga on ülesanne tekitada Läänemaailmas ja eeskätt USA-s kõhetustunnet.

"Et nad seal Läänes mõtleksid, mis juhtub pärast sõda, mille Venemaa suure tõenäosusega kaotab, et mis on Putini alternatiiv. Et kas alternatiiv on Prigožin, kes on palju hulle mõtteid välja pakkunud ja tahab Venemaale Põhja-Korea sarnast režiimi, plaanimajandust ja sõjakommunismi. Et selle kaudu püütakse hirmutada Läänemaailma. Et Putin on isegi mõistlik mees Prigožiniga võrreldes."

Samas tõi Hvostov välja, et siseriiklikult Prigožin mõjukas pole, sest Venemaa televisioonis pole teda sisuliselt olemas. Tema sõnavõtud on peamiselt sotsiaalmeedias, mida aga suur osa Vene ühiskonnast ei jälgi.

"Siseriiklikult täidab seda rolli Dmitri Medvedev, kes ütleb välja ka pööraseid asju. Kui Medvedev on selles riiklikus kuvandis kuri alkohoolik ja Putin heasüdamlik karsklane, siis selline vastandumine võib Venemaa siseauditooriumile mõjuda ja eelistatakse valida Putinit," arutles Hvostov.

Need vene politoloogid, kes toetavad Prigožini Kremlist eraldumise versiooni, toovad välja selle, et ta kritiseerib kaude ka Putinit.

"Aga põhiliselt ründab Prigožin kaitseministeeriumi ja väljendab kaevikumeeleolusid. Hästi tugev on tema retoorikas ka eliidi kritiseerimine. Et lihtsad vene mehed istuvad kaevikus, aga eliidi lapsukesi seal ei näe. See läheb lihtrahvale peale. Erinevalt Vene ühiskonnast Vene sõdurid teavad Prigožinit ja nende hulgas on tal teatav populaarsus ja kui ta hakkab lihtsõdurite esindajaks, siis see on poliitiline kaal, millega tänapäeva Venemaal saab juba ühtteist ette võtta."

Kumb oleks Putini võimaliku järglasena hullem, kas Prigožin või Medvedev, ei soovinud Hvostov spekuleerida.

"See oleks nagu katku ja koolera vahel valimine. Lähtume sellest, et me ei tea, millega see kõik lõpeb. Teame ajaloost, et Venemaad võivad igasugu üllatused tabada. Veel 1917. aastal ei osanud ükski terve mõistusega inimene ennustada, et Vladimir Uljanov võiks haarata võimu. Ka nüüd võib klaver või püss põõsast ilmuda."

Hvostov rääkis ka seda, et ukrainlaste pealetung, vähemalt psühholoogiline on juba alanud.

"Tänapäevane sõda koosneb erinevatest tahkudest ja kindlasti on sel ka psühholoogilised tahud. Me juba detsembrist saadik räägime, et kohe algab ukrainlaste pealetung ja kindlasti see mõjutab ja kurnab venelasi. Ukrainlastel õnnestus eile sisse murda ka Krimmi televisiooni, kus keset uudistesaadet näidati klippi, kus ilmselgelt Ukraina sõdurid näitavad käega suule ja see saatis sõnumi, et me suurpealetungist ei räägi, aga peagi tuleme. Ma arvan, et Krimmi elanikkonnas, kes seda nägi, neil tekkis paanikatunne," sõnas Hvostov.