Pioneeripataljoni ülem: tammi õhkimine ujutas üle mõned Vene kaitseliinid

"Esmalt mainiks, et tegemist on sõjakuriteoga. Isegi kui sellel on sõjalisi eeliseid, siis tegelikult on see keelatud tegevus," ütles Heinloo "Aktuaalsele kaamerale".

Rääkides sõjalisest mõjust, ütles Heinloo, et kuna see takistab lähiajal ukrainlastel jõe ületamist, siis võimaldab see tõenäoliselt Vene relvajõududel oma väeüksusi sellest rindelõigust viia mujale, kus neid hetkel rohkem vaja läheb.

"Küll aga oli see oskamatult või koordineerimatult läbi viidud - reaalselt on mõned kaitseliinid neil selle tulemusel ka üle ujutatud," lausus Heinloo.

Kriisiekspert Mati Raidma ütles, et tegemist on ühe suurema ja komplekssema katastroofiga.

"See tähendab suurt piirkonda, sadu tuhandeid inimesi. Üleujutus toob kaasa kindlasti ökokatasroofi. Väga palju reostust tuleb välja. Tekib terav joogivee probleem, sest kõik on reostunud, elektrit ei ole," sõnas Raidma.

Dnipro jõel asuv Kahhovka veehoidla tamm lasti teisipäeva varahommikul õhku, tekitades suure üleujutuse Dnipro kallastel. Ukraina süüdistab rünnakus Venemaad.