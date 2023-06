Kaja Kallase sõnul tegi ta riigikogulasi klounideks nimetades nalja

Martin Helme küsis Kallase käest, kas ta tahaks vabandada riigikogu ees selle eest, et ta nimetas riigikogu liikmeid klounideks.

"Te käisite avalikul esinemisel, kus tsitaat on selline, et meil on riigikogus lauljaid küll, aga suures osas, pean tõdema, on seal klounid. Nagu ma aru saan, ei ole te nõus olnud vabandama, nii et ma ei hakka vabandust küsima, aga alati on teretulnud, kui te tahaksite vabandada, mitte minu ees – mis mul sellest! –, vaid riigikogu kui institutsiooni ja kollektiivi ees," ütles Helme.

Samuti soovis Helme, et peaminister täpsustaks, keda ta täpsemalt klounideks peab.

"No kõigile on selge, et teie kohta see "kloun" küll ei käi, sest te olete nii kuri. Teate, tegelikult minu meelest on meil liiga vähe nalja igapäevaselt. Kui on selline huumoriga tehtud üritus, kus tehakse nalja, siis poliitikud on ka inimesed või vähemalt võiksid olla. Mina pean lugu heast huumorist ja viskan nalja. Alati kõik ei naera, aga näiteks Riinal (viitab sotsiaalminister Riina Sikkutile - toim.) on väga head naljad. Ta suudab hea naljaga võtta igasuguseid pingeid maha. Nii et veelkord, ma soovitan teil vaadata tervet seda videot. See ei olnud kuidagi pahatahtlik, vaid see oli sihuke sõbralik nöök, et lauljaid meil on, aga kloune paraku on rohkem," vastas Kaja Kallas.

"Jah, ma niimoodi ütlesin, täpselt niimoodi. See ei olnud kuidagi pahatahtlikult mõeldud. Aga huvitav, et te sellest ennast nii puudutatuna tunnete, sest teie tõesti üldse nalja ei tee," lisas Kallas.

Helme vastas selle peale, et peaministri ametis ei ole kombekas öelda parlamendi kohta "klounaad". Helme väljendas protesti ka opositsiooni KGB-ks, Hitleriks ja Putiniks nimetamise suhtes.

"Kaja Kallase retoorika, tema naljad, nii-öelda naljad, eks ju, viivad meid totalitaarsesse ühiskonda ja see tõepoolest puudutab mind väga rängalt. Ma ei ole sellega nõus. Ma veel kord pakun võimalust: kui oli ebaõnnestunud nali, äkki vabandate?"

"Eesti riik on küll valmis, kui põhiline teema, mis riigikogus täna on, on see, et mina tegin ebaõnnestunud nalja," vastas Kallas Helmele.

"Kui see nali teid tõepoolest nii riivas, aga ise ütlete, see teie kohta ei käi, siis ma kindlasti selle eest olen valmis vabandust paluma," ütles Kallas veel ise samas vabandamata.

Infotunni alguses küsis riigikogu saadikute klounideks nimetamise kohta Kallaselt ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Esmaspäeval andis ka riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Lauri Laats üle arupärimise peaminister Kaja Kallasele, et uurida, miks valitsusjuht alavääristab parlamendiliikmeid ja miks ta ei ole solvava sõnakasutuse pärast avalikult vabandanud.

Lauri Laatsi sõnul ületas Kaja Kallas viisakusnorme, kui ütles 26. mail toimunud tehnoloogiakonverentsil küsimustele vastates riigikogu liikmete kohta järgmist: "Meil on seal lauljaid küll, aga suures osas, pean kahjuks tõdema, on seal klounid."