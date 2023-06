Maksuseaduste menetlemise järjekord selgub neljapäeval

EKRE ja Keskerakond soovisid Nursipalu harjutusväljaku laiendamise eelnõu katkestada, et teemat oleks võimalik edasi arutada. Hääletusel see ettepanek piisavalt toetust ei leidnud.

"Kui minnakse mööda planeerimisseadusest ja soovitakse erandit teha, siis seda erandit - et see mõju on niivõrd suur, vaadates kui palju on petitsioonil allkirju all - seda peab otsustama seadusandlik võim ehk riigikogu saal. See oli meie üks suur muudatusettepanek. Selge on see, et seda koalitsioon ei soovinud toetada," ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on praegu olulisem eelnõuga edasi liikuda. "Riik vajab kaitsmist ja Isamaa toetab selle seaduse eelnõu vastuvõtmist ja vajadusel tulevikus veel seda seadust kas täiendavalt ümber vaadates, et see ei ole lõplik protsess, aga praegu me peame riigikaitse huvides edasi liikuma."

Tänaseks on ka läbi vaadatud tulumaksu, käibemaksu, aktsiisi ja hasartmängumaksu seaduse muudatused ja homme arutab neid rahanduskomisjon. Igaühele tegi opositsioon 200 muudatusettepanekut, millest umbes 30 on sisulised. Mitme muudatuse osas on koalitsioon nõus järeleandmisi tegema.

"Esitatud muudatusettepanekutes on selliseid – ja päris mitu kohe – milles võiks kokku leppida. Need on sellised rahalised küsimused, raha ongi maksevahend ja raha ongi kauplemiseks," ütles rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (RE). "Rahaliselt me oleme nõus kauplema, me oleme seda neile öelnud ja proovime kokkuleppele jõuda – hasartmänguseadusega või aktsiisimaksu seadusega, kus pole üldse põhimõttelisi vaidlusi."

Varem on koalitsioon öelnud, et võib eelnõud siduda valitsuse usaldushääletusega. Sel juhul hääletab opositsioon nende vastu. "Kui koalitsioon ei otsi kompromissi ja läheb seda usaldusega siduma, siis Keskerakond loomulikult ei usalda Kaja Kallase valitsust," rääkis Ratas.

"Kui valitsus seob nende eelnõude hääletamise usaldusega, soovimata parlamentaarset sisulist arutelu, siis me hääletame loomulikult nende eelnõude vastu," ütles Seeder.