Ukraina jätkab vastupealetungi

Ukraina luure hinnangul jätkab Venemaa terroritaktikat

Ukraina luure peadirektoraadi hinnangul pole põhjust arvata, et venelased lõpetavad oma agressioonisõjas terroritaktika, ütles direktoraadi kõneisik Andri Jussov, vastates küsimusele, mida oodata okupantidelt pärast Kahhovka hüdroelektrijaama plahvatust ja muid kuritegusid, vahendas BNS.

"Terroriste saab ainult peatada ja kohtu ette tuua. Kui inimene, süsteem, riik, armee on varem sõjakuritegusid toime pannud ja kasutab neid meetodeid praegu, siis mis põhjust on arvata, et homme nad muutuvad ja hakkavad äkki austama inimeste, laste elusid või rahvusvahelist õigust? Ei. Seda ei juhtu," vahendas portaal Unian laupäeval tema sõnu.

Jussovi sõnul saavad agressorit takistada vaid Ukraina armee ja kaitsejõudude edu, Ukraina-meelse rahvusvahelise koalitsiooni tugevdamine ja territoriaalse terviklikkuse taastamine.

"Selleks tehakse kõik võimalik ja võimatu, sealhulgas taristurajatiste kaitseks," ütles ta.

Jussov on varem märkinud, et venelaste otsus õhkida Kahhovka hüdroelektrijaam on mastaabilt võrreldav Venemaa täiemahulise sissetungiga Ukrainasse. Seetõttu tegi selle otsuse ja andis lõpliku käsu vahetult Venemaa autoritaarne president Vladimir Putin.

Luure esindaja lisas, et selle sõjakuriteo toimepanijad olid Kahhovka hüdroelektrijaama ümbruses paiknenud Vene üksused.

Ukraina relvajõud jätkasid reedel vastupealetungioperatsioone vähemalt neljas rindesektoris, teatas rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) reede õhtul avaldatud aruandes.

ISW andmeil õnnestus Ukraina vägedel edasi liikuda Bahmuti lähistel ning Donetski ja Zaporožje oblasti lääneosas.

ISW viitas ka sellele, et Venemaa president Vladimir Putin tunnistas Ukraina vastupealetungi algust, öeldes, et Ukraina vägedel on veel pealetungipotentsiaali.

Zelenski: vastupealetung on käimas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas laupäeval Kanada presidendi Justin Trudeauga peetud pressikonverentsil, et Ukraina on alustanud vastupealetungi, kuid ei kommenteerinud, millises faasis pealetung on.

"Nad [kindralid] on kõik heas tujus. Öelge see Putinile edasi," sõnas Zelenski.

Venemaa teatas laupäeval varem, et Ukraina väed on ööpäevaga teinud "edutuid" katseid rünnakuteks Donetskis ja Zaporižžjas ning Bahmuti piirkonnas.

Trudeau lubas, et Kanada annab Ukrainale sõjalist abi umbes 350 miljoni euro eest ning osaleb programmis Ukraina lennukipilootide treenimiseks.

"Me oleme teiega nii palju kui vaja, nii kaua kui vaja," ütles Trudeau. Ühiselt allkirjastatud deklaratsiooni järgi toetab Kanada Ukraina liitumist NATO-ga niipea kui võimalused seda lubavad.