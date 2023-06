Tšehhi president: läänes elavaid Vene kodanikke peab hoolikalt jälgima

Tšehhi president Petr Pavel ütles neljapäeval, et arvestades Venemaa agressioonisõda Ukrainas, peaks eriteenistused lääneriikides elavaid Vene kodanikke hoolikalt jälgima.

Pavel ütles, et tunneb kaasa väljaspool riiki elavatele venelastele, kel on raske invasiooniga toime tulla. "Kuid sõja ajal peaksid Vene kodanikega seotud turvameetmed olema tavapärasest rangemad," ütles Pavel.

"Kõiki lääneriikides elavaid venelasi tuleks varasemast palju rohkem jälgida, sest nad on agressioonisõda pidava riigi kodanikud," ütles Pavel.

"See on lihtsalt sõja hind," lisas endine NATO kindral, kes on Tšehhi president alates märtsist.

Tema sõnul sarnaneb olukord teise maailmasõjaga, kui enam kui 100 000 USA-s elavat jaapanlaste järeltulijat olid "samuti range järelevalve all" ning paigutatud kohalikesse interneerimislaagritesse.

Aprillis sõjast räsitud Ukrainat külastanud Pavel ütles samuti, et ootab juulis Vilniuses toimuval NATO tippkohtumisel selget toetust Kiievi liitumisele alliansiga.

"Usun kindlalt, et kõik riigijuhid mõistavad, et Ukraina kaasamine nii NATO-sse kui ka EL-i on ilmselt ainus tagatis, kuidas tagada piirkonna stabiilsus, kuidas muuta nii NATO kui ka EL tugevamaks. kuidas hoida Venemaad ja selle agressiivset poliitikat vaos," ütles Pavel.

"Näen, et mitmed riigid lepivad kokku pikaajalises Ukraina toetamise kavas, mis ei põhine mitte ühekordsetel panustel, vaid hoolikalt kavandatud pikaajalisel protsessil," lisas Pavel.

10,8 miljoni elanikuga NATO ja EL-i liige Tšehhi Vabariik on alates Venemaa sissetungist andnud Kiievile märkimisväärset humanitaar- ja sõjalist abi. Samuti on Tšehhi Ukrainast vastu võtnud ligi pool miljonit sõjapõgenikku.