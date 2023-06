Kissingeri sõnul võib Putin Ukraina võidu korral kaotada võimu Venemaal

"Mulle meeldiks Venemaa, mis tunnistaks, et tema suhted Euroopaga peavad põhinema kokkuleppel ja konsensusel. Ma usun, et see sõda võib selle tuua, kui see korralikult lõppeb," ütles Kissinger.

Hiljuti saja-aastaseks saanud Kissinger andis intervjuu uudisteagentuurile Bloomberg. Meediaväljaanne uuris Kissingerilt, kas Putin suudab püsida võimul, kui sõda peaks nendel tingimustel lõppema. "See on ebatõenäoline," vastas Kissinger.

Kissingeri sõnul on oluline, et Ukraina väljuks sõjast tugeva demokraatliku riigina. Ta kirjeldas Putinit kui dostojevskilikku tegelast, kes juhina suutis väga hästi võimu teostada ja kasutas seda siis Ukraina suhtes liialt palju .

Kissinger on pikaaegne reaalpoliitilise diplomaatia pooldaja. Selle kohaselt peavad riigid seadma oma praktilised eesmärgid kõrgemale moraalsetest põhimõtetest.

Kissinger oli presidentide Richard Nixoni ja Gerald Fordi administratsioonide ajal USA välisminister. Ta oli ka USA veetud Külma sõja poliitika kujundaja. Ta on mitu korda Putiniga kohtunud.