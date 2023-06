Tallinna vanalinna uus kaitsekord jagab hooned eri kategooriatesse

Seni kehtiva korra järgi on kõik muinsuskaitseala hooned võrdsed ehk kõikides hoonetes tehtavateks töödeks on vajalik muinsuskaitse luba.

Uue kaitsekorraga plaanitakse muinsuskaitseameti sõnul muuta süsteem paindlikumaks ning anda hoonetele kolme kaitsekategooria kaupa erinevad nõuded.

Tallinna vanalinna muinsuskaitseala jagatakse kaheks erinevate eesmärkide ja nõuetega piirkonnaks ning hooned A-, B- ja C-kaitsekategooriasse.

Muinsuskaitseameti hinnangul on A-kaitsekategooria hoone puhul kultuuriväärtuslik ja muinsuskaitselist tähelepanu vajav lisaks hoone välimusele ka sisemus, muu hulgas ka ruumijaotus, sisetarindid ja interjööridetailid.

Kaitsekorra eelnõuga on A-kaitsekategooriasse jäetud kõik ajaloolised hooned, mille sees on säilinud kesk- ja varauusaegseid konstruktsioone, detaile ja kihistusi, mis on juba leitud või võivad ilmneda tulevaste uuringute ja ümberehituste käigus.

Samuti kuulub A-kaitsekategooriasse uuemaid hooneid, kus on säilinud väärtuslikke interjööre.

B-kaitsekategooriasse on tehtud ettepanek määrata vaid selliseid maju, mille puhul on kindlalt teada, et siseruumides midagi väärtuslikku olla ei saa. Selle alla kuuluvad ka hooned, milles ei ole sõjakahjustuste või hilisemate ümberehituste tõttu ajaloolisi konstruktsioone säilinud, samuti mitmed nõukogudeaegsed hooned, koopiahooned ja abihooned.

Muinsuskaitseameti sõnul ei pea B-kaitsekategooria hoonete puhul edaspidi siseruumide ümberehitamisel taotlema muinsuskaitse osakonna luba ega muinsuskaitse eritingimusi, välja arvatud keldrikorruse osas, sest vanalinna keldrites võib olla säilinud keskaega ulatuvaid hooneosi ja ka arheoloogiline kultuurkiht.

C-kaitsekategooriasse on määratud ehitised, mis ei kanna muinsuskaitseala väärtusi ning seetõttu saab nendega seotud asjaajamist lihtsustada. C-kaitsekategooriasse kuuluvad elektrialajaamad, kuurid, garaažid ja muud vähese arhitektuurse väärtuse ja ruumimõjuga hooned.

Muinsuskaitseameti sõnul piisab C-kaitsekategooria hoonete puhul üldjuhul ehitusloast, mille muinsuskaitse osakond kooskõlastab. Enam ei pea hoone maapealse osa ümberehitamisel taotlema eritingimusi ega muinsuskaitseameti tööde tegemise luba.

Tallinna muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõuga on võimalik tutvuda muinsuskaitseameti kodulehel.