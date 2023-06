Ukraina: Bahmuti juures jätkuvad ägedad lahingud

Venemaa vägedel on tankide puudus, nagu tunnistas riigi kaitseminister Sergei Šoigu samal ajal kui Ukraina pealetung lõunas ja idas lükkab Lääne relvade toel jätkuvalt rinnet tagasi. Sõjamoona puudus ei takista aga Venemaal rindelinnade pommitamist: laupäeval jätkasid venelased oma jõupingutusi Lõmani, Bahmuti, Avdijivka ja Marijinka suunal.

Oluline 18. juunil kell 7.00:

- Meedia on teinud kindlaks 25 528 Ukraina sõjas hukkunud Vene sõduri nimed.

- Linnapea: Vene väed on röövinud Berdjanski rajoonist Venemaale ligi 300 last.

Lääne-Siberis asuvas sõjaväetehases visiidil olnud Vene kaitseminister Sergei Šoigu ütles, et soomukite tootmist tuleb suurendada. Šoigu ütles, et tankide tootmise suurendamine on vajalik sõjalist erioperatsiooni läbi viivate Vene vägede vajaduste rahuldamiseks. Tema kommentaarid kordasid Vladimir Putini nädala alguses öeldud sõnu.

Nimelt oli Venemaa president öelnud, et sõjaväel puudub piisav "kõrgtäppislaskemoon, sidevarustus, lennukid, droonid ja nii edasi", kuid rõhutas, et Ukraina oli vasturünnaku esimese kahe nädala jooksul kandnud "katastroofilisi kaotusi".

Ukraina kaitseministri asetäitja Hanna Maliar ütles reedel, et Ukraina väed teevad edusamme, eriti riigi lõunaosas Zaporižžijas.

Berdjanskist Venemaale viidud 300 last

Vene okupatsiooniväed on viinud Ukrainast Berdjanski rajoonist Venemaale Tšuvaššia vabariiki ligi 300 last, teatas okupeeritud Melitopoli eksiilis viibiv linnapea Ivan Fedorov sotsiaalmeediarakenduses Telegram.

Postituse järgi väitis Vene meedia, et 48 last saadeti algselt Tšuvaššiasse ja ülejäänud viidi sunniviisiliselt ära jao kaupa.

"Nad [Vene väed] saadavad lapsi kodust 1600 kilomeetri kaugusele sügavale Venemaale," ütles linnapea Fedorov. "Järgmisena manipuleerivad nad olukorraga Berdjanski suunas ja hoiavad lapsi Venemaal pantvangis," ütles Fedorov.

Ukraina riikliku andmebaasi kohaselt on mullu veebruarist saati okupeeritud aladelt röövitud ja viidud teistele Venemaa kontrolli all olevatele aladele või Venemaale umbes 19 500 Ukraina last.

2023. aasta märtsis teatas Rahvusvaheline Kriminaalkohus, et taotleb Venemaa riigijuhi Vladimir Putini vahistamist, kuna ta on "väidetavalt vastutav sõjakuriteos (laste) ebaseadusliku väljasaatmise ja (laste) ebaseadusliku üleviimise eest okupeeritud aladelt Ukrainas Vene Föderatsiooni".

Meedia: tuvastatud üle 25 000 Vene sõduri isiku

Venemaa sõltumatu meediaväljaanne Mediazona on koos BBC Venemaaga korraldatud uuringus teinud kindlaks 25 528 Vene sõduri nimed, kes on hukkunud sõja viimase 15 kuu jooksul. Meediaorganisatsioonid loetlevad surnuid nimede kaupa.

Alates ajakirjanduse viimasest uuendusest 4. juunil on hukkunute nimekirja lisatud kokku 1058 nime. Ajakirjanikud ja vabatahtlikud on nüüd tuvastanud ka umbes 4721 endist vangi ja üle 1853 palgasõduri, kes on Ukrainas tapetud.

Mediazona kirjutas, et Venemaa ajalehtedes ja veebis avaldatud järelehüüdes täpsustatakse harva, kus võitleja täpselt hukkus. Pealegi ei pärine märkimisväärne osa andmetest avalikest aruannetest, vaid kalmistutelt üle kogu Venemaa, mida vabatahtlikud külastavad.

Raport viitab ka sellele, et Venemaa kaitseministeerium heidutab piirkondlikke ametivõime avaldamast nekrolooge Ukrainas hukkunud sõduritele, et takistada Venemaa sõjaväelaste surmade uurimist.