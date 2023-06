Soome tahab selgeks teha Vene konsulaadi juriidilise staatuse Ahvenamaal

Soome president Sauli Niinistö esitas Venemaale palve selgeks teha, et mis juriidilisel alusel tegutseb Venemaa konsulaat Soome Ahvenemaal, kirjutas Ilta-Sanomat. Niinistö sõnul on Vene konsulaadi küsimus osa laiemast Ahvenemaa demilitariseeritud staatuse arutelust. Niinistö ütles, et kui Vene konsulaat rajati Pariisi rahuleppe alusel, siis ei ole konsulaat rajatud kahepoolse kokkuleppe alusel, kuna siis on mitu osapoolt. Ahvenamaa (soome keeles Ahvenanmaa, rootsi keeles Åland) on demilitariseeritud rootsikeelse elanikkonnaga saarestik Läänemeres, mis on Soome vabariigi osa.

Endine Soome suursaadik Moskvas Hannu Himanen ütles, et Vene konsulaat Ahvenamaa saarel ei ole rajatud Pariisi rahuleppe alusel ning konsulaadi rajamise aluseks oli Soome vabariigi ja Nõukogude Liidu kahepoolne kokkulepe 1940. aastal. Pariisi rahulepe sõlmiti 1947. aastal ning selles sätestati, et Ahvenamaa saarestiku saared jäävad demilitariseerituks. Pariisi rahuleppes ei mainitud 1940. aasta kokkulepet Nõukogude Liiduga ega Soome jaoks olulist 1921. aasta Ålandi lepet, mis sõlmiti Rahvaste Liiga raames.

Hannu Himaneni sõnul on iseenesest hea, et Ahvenamaal asuva Vene konsulaadi juriidilise staatus välja selgitatakse. Samas on endise diplomaadi sõnul oluline ära märkida, et Soome vaatest on oluline just 1921. aasta Ålandi lepe. Seega ei lõppeks Ahvenamaa demilitariseeritud staatus 1940. aasta kahepoolse leppe tühistamisega.

Tavaliselt on konsulaadid vastastikku rajatud konsulaartöö tarbeks ja aitamaks enda riigi kodanikke välisriigis. Samas on Vene konsulaadil Ålandi saarel lisaülesanded, mis riivavad Soome suveräniteeti, kuna konsulaat jälgib ka saare demilitariseeritud staatust. 1940. aasta kokkuleppe alusel on konsulaadil õigus seaduslikul viisil tegeleda spionaaži ja luurega Soome vabariigi territooriumil.

Sauli Niinistö mainis pressikonverentsil, et seda viimast Vene konsulaadi rolli tuleks lähedalt jälgida. Hannu Himaneni sõnul ei ole päris selge, et mida Soome president selle kommentaariga mõtles. Himanen juhtis tähelepanu asjaolule, et kuigi Vene konsulaadil on Ahvenamaal teatud õigused, siis ei tundu, et nad oleks lähiaastatel eriti luuretööga tegelenud. Samas rõhutas Vene konsulaat Mariehamnis ise väga jõuliselt kolm aastat tagasi, et konsulaadi üks ülesanne on jälgida saare demilitariseeritud staatust.

Soome liitus ametlikult selle aasta aprillis NATO kaitsealliansiga, mis tekitas küsimusi Ålandi saarestiku staatuse kohta.