Urmas Reinsalu andis üle avalduse peaminister Kaja Kallase umbusaldamiseks

"On üsna tavatu, et loetud kuud pärast valitsuse ametisse astumist taoline umbusaldusavaldus algatatakse. Kuid pretsedenditud on olnud kogumis ka peaministri isiklikud sammud ning valitsuse poliitikad," ütles Reinsalu.

"Umbusaldusavaldus annab hääle nende inimeste murele ja nõutusele, kes ei ole nõus valetamisega poliitikas, valitsuse elluviidava poliitikaga ega sellega, et ühiskonna huvirühmad on taandatud hääletusse olekusse," lisas ta.

Kõigi opositsioonisaadikute allkirja kandev umbusaldusavaldus tugineb neljale punktile: valitsuse tegevus süvendab rahvastikukriisi, valitsusel pole mandaati maksutõusudeks, peaministri retoorika, kus ta võrdleb opositsiooni diktaatorlike režiimidega, on vastuvõetamatu ning koalitsioon proovib parlamenti tasalülitada.

"Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsus surub kiirkorras läbi poliitikat, milleks pole rahvalt mandaati küsitud ega saadud ning mille pikaajalisi negatiivseid mõjusid ei ole isegi hinnatud. Seda kõike tehakse olukorras, kus meil on sajandi väikseim sündimus, laiaulatuslik majanduslangus ning kõrge inflatsioon, mis on olulisel määral vähendanud perede toimetulekut," seisab umbusaldamise tekstis.

Selle, millal umbusaldamine hääletusele läheb, on valitsuse otsustada.