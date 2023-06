Päästjad on Virumaal kolmele metsapõlengule piiri pannud

Päästjad on suutnud pühapäeval Ida- ja Lääne-Virumaal puhkenud kolmele metsapõlengule piiri panna. Kuna päästeressursid on maastikupõlengute järelkustutustöödega hõivatud, siis võtab päästjate väljasõit teistesse õnnetuspaikadesse praegu tavapärasest kauem aega.

Pühapäeval kell 12.20 sai häirekeskus teate metsapõlengust Haljala vallas Kiva külas. Põles raiesmik ja tugev tuul oli suunaga metsa poole. Põlengule suudeti piir panna kella 19.40-ks ja kustutustööd lõpetati kell 23.26-ks. Esmaspäeva hommikul kestsid järelkustutustööd, mis jätkuvad ka teisipäeval, sest kohati on tulekolded väga sügaval. Põlenguala suurus on kuus hektarit.

Põlengut kustutavad esmaspäeval Rakvere, Tapa ja Kunda kutselised ning Võsu ja Aasukalda vabatahtlikud päästjad. Kustutustöödel olid pühapäeval abiks kaitseliitlased ja vabatahtlikud turismitalust.



Samal päeval kell 15.39 teatati häirekeskusele metsapõlengust Tapa vallas Läste külas Lehtse turbakarjääris. Põlengualale oli ligipääs raskendatud ning läheduses asub polügoon. Kell 17.43 tõsteti tulekahju ohuaste kõrgeimale, 4. astmele. Kustutustöödele kaasati politsei- ja piirivalveameti lennusalga helikopter. Põlenguala on ligi kümme hektarit metsa ja turbaala.

Esmaspäeva hommikul oli tuli levinud edasi põlenguala lõunaservas. Õhtuks on tule levikule piir pandud, käivad järelkustutustööd kolmes lõigus, töö jätkub teisipäeval. Põlengut kustutavad Kiviõli, Tapa, Koeru, Aravete, Kose, Loksa ja Muuga kutselised ning Kadrina, Kolga ja Simuna vabatahtlikud päästjad. Põleng võis alguse saada mootorsõidukitega kuival turbasel pinnasel sõitmisest.

Pühapäeval kell 17.06 teatatud metsapõleng Alutaguse vallas Konsu külas Mustjärve ja Niinsaare järve vahel levis kokku kolmele hektarile, põlengule pandi piir pühapäeva õhtuks. Alutaguse rahvuspargis Kurtna järvestikus põles endine kuivendatud raba, millele on kasvanud madal mets.

Alal toimuvad esmaspäeval järelkustutustööd, kustutustööd jätkuvad teisipäeval.

Põlengut kustutavad Iisaku, Jõhvi, Narva-Jõesuu ja Kohtla-Järve kutselised ning Jaama vabatahtlikud päästjad. Põleng võis alguse saada lahtise tule kasutamisest looduses.

Põlengule jõudmiseks kulus tund aega

Pühapäeval kokku kutsutud Ida-Eesti regionaalne staap kindlustas Ida- ja Lääne-Virumaal päästevõimekuse, staabi töö lõpetati sama päeva õhtul. Sündmustele reageerimine oli tagatud reservpääste meeskondadega Rakveres ja Narvas ning abi kohalejõudmine võis viibida, kuid ükski väljakutse teenindamata ei jäänud.

Abi võib viibida samas ka esmaspäeval ja teisipäeval, sest paljud päästemeeskonnad on põlengualadel kustutustöid tegemas.

Päästeressursside võimekuse piiripealset olukorda iseloomustab ilmekalt olukord, et pühapäeva õhtul Konsu metsas puhkenud põlengule reageerimiseks kulus tund aega.



"Kutsume vabast vahetusest mehi välja ja mehitame reservautosid, aga ka see ressurss on piiratud, kui meil tekiks veel metsapõlenguid.

Kui me muidu oleme sündmuskohale jõudnud keskmiselt kaheksa minutiga, siis tänaseid sündmusi me suudame teenindada poole tunni jooksul," rääkis Ida päästekeskuse operatiivjuht Jaak Kirsipuu.

Konsu metsas teeb päästjate olukorra keeruliseks põlengu asukoht ja pinnas.

"Siin on turvas, siin on kobraste tehtud augud ja ka ligipääs on raske. Pumbad tuleb käsitsi kohale viia, nagu ka bensiin ja voolikud ehk kogu varustus. Tööd on palju," kirjeldas olukorda Jaama vabatahtliku päästekomando ülem Oleg Kuznetsov.

Suurem osa Eestist on tuleohtlik

Ilmateenistuse tuleohukaardi järgi valitseb enamuses Eestist äärmiselt suur tuleoht. Alates 14. juunist kehtib üle kogu Eesti tuleohtlik aeg ning ulatuslike tulekahjude vältimiseks on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel keelatud lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine.

Jätkuvate kuivade ilmade tõttu tuleoht metsades ja maastikel suureneb. Piisab väiksest sädemest, et vallanduks ulatuslik põleng. Grillimine ja lõkketegu ja suitsetamine on tuleohtlikul ajal keelatud ka riigimetsa majandamise keskuse metsaaladel. Oma isiklikus koduaias tohib jätkuvalt lõket teha ja grillida, kuid ohutus peab olema tagatud ning esmased tulekustutusvahendid peavad olema käepärast, võimalusel tasuks tule tegemist vältida.

Päästjad panevad inimestele südamele, et tuleohtlikul ajal käitutaks looduses vastutustundlikult.

"Ärge sõitke turbasel pinnasel ATVde ja mootorratastega. Summutid lähevad kuumaks, sinna tekib turbatolm, see kukub pinnasele ja süttib. Eile ja täna oli ka tugev tuul ja see puhub leegi väga suurele alale.

Matkaradadel tasub mõelda, kas te panete selle suitsu ikka ette, seda enam, et 14. juunist on keelatud lõkke tegemine, samuti suitsetamine looduses, seega mõelge oma tegevustele," ütles ida päästekeskuse operatiivjuht Jaak Kirsipuu.



Aasta algusest saati on päästjad pidanud reageerima metsas ja maastikul puhkenud tulekahjudele ligemale 700 korral, mida on tavapärasest rohkem.