Teisipäeval tõusevad soojakraadid 30 juurde

Lähipäevad mööduvad sajuta ja südasuvise soojaga ning pea üle Eesti on väga suur tuleoht.

Teisipäeva öö on selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Saaremaal on aga pisut pilvisem ning kohati võib seal sadada ka hoovihma ja olla äikest. Tuul puhub valdavalt idakaarest 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 16 kraadi.

Hommik on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub nõrk idakaare tuul ja sooja on kuni 21 kraadi.

Päev toob paiguti taevasse ka mõned pilvetupsud, kuid sadu on neist oodata ehk vaid Saaremaal. Tuul on valdavalt idakaarest 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Termomeetrinäit tõuseb 30 kraadi ümber, rannikul püsib pisut jahedam ning värskem.

Õhtu on jätkuvalt enamasti selge ja sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning õhk eriti ei jahtu – temperatuur jääb 22 ja 27 kraadi vahele ka hilisematel tundidel.

Nädala lõpp toob kuumusele ilmselt pisut leevendust. Kuigi suuri sadusid ei paista, siis alatest neljapäevast on siiski oodata mitmel pool hoovihma ning äikest. Soojalembeliste rõõmuks õhutemperatuur samas oluliselt ei lange ning jaanipidustustel on termomeetril ikka üle 20 kraadi.

Soojad ilmad on pea kõik veekogud üle 20 kraadi soojendanud, välja arvatud põhjarannikul, kus merevesi on paiguti maksimaalselt vaid 15 kraadi.