Eesti 200 täitis Tallinna piirkonna juhatuse tippliikmete nõunikega

Sisekonfliktidesse sattunud erakonna Eesti 200 valis 18. juunil uue juhatuse oma Tallinna osakonnale. Nüüdsest kuuluvad sinna Aleksei Jašin, Joanna Veeremaa, Liis Ivaste, Renata Lukk ja Maria Pihlak.

Neist vaid Jašini nimi on avalikkusele rohkem tuttav, kuna ta on ka Eesti 200 juhatuse liige. Nii tema kui ülejäänud uued juhatuse liikmed on erakonna noorteorganisatsiooni Noor Eesti 200 liikmed, ent lisaks on nende ühiseks nimetajaks ka asjaolu, et ainult ühe erandiga on nad erakonna tippliikmete nõunikud.

Renata Lukk on välisminister Margus Tsahkna poliitiline nõunik, Liis Ivaste Eesti 200 juhi ja riigikogu esimehe Lauri Hussari abi, Aleksei Jašin majandus- ja infotehnoloogiaministri Tiit Riisalo nõunik ning Joanna Veeremaa Tallinna linnavolikogu Eesti 200 fraktsiooni nõunik-abi. Ainsaks erandiks on Maria Pihlak, kes liitus erakonnaga äriregistri andmetel alles tänavu veebruaris.

Esialgu pidi Eesti 200 Tallinna piirkond valima uue juhatuse mai hakul, kuid siis puhkes erakonnas skandaal seoses süüdistusega, et üks selle asutajaliikmeid Karin Kaup-Lapõnin väärkasutas väidetavalt erakonna Tallinna piirkonna liikmetete isikuandmeid, saates neid sisaldava faili teise asutajaliikme Liina Normetile e-mailile. Mõlemad olid toona ka Tallinna juhatuse kandidaadid ja kinnitasid, et isikuandmete väärkasutuse väide ei vasta tõele.

Erakond pöördus andmelekke kahtluse tõttu andmekaitse inspektsiooni poole ja lükkas Tallinna juhatuse valimised edasi. Kuna inspektsioon otsustas menetlust mitte alustada ja võttis info teadmiseks, viidi nüüd läbi ka valimised. Seekord ei kandideerinud juhatusse enam ei Normet ega Kaup-Lapõnin.

"Nii Liina kui minu kõrvaldamine kandideerimast õnnestus seoses valeväidetega, et andmeid on lekitatud ja väärkasutatud," ütles Kaup-Lapõnin. "Ei ole enam tahtmist seda näitemängu kaasa teha."

Ka Normet märkis, et ei näinud seekord kandideerimisel mõtet.

"Tundus veidi imelik praegu kandideerida, kuna loole pole punkti saanud ega pole vabandatud," ütles ta

Normet lisas, et Tallinna juhatusse pääsenud noored on ägedad ja ta usub, et nad juhivad seda tublilt ja edukalt. Ta pole loobunud mõttest kohtusse pöörduda ja kohtub advokaatidega, sest möödunud on palju aega, aga erakonna juhatus ei ole temalt vabandust palunud.

"Kahjuks selle erakonnaga ei ole enam midagi. Nüüd tuleb suvi vahele ja vaatame, mis edasi saab," sõnas Normet.

Kaup-Lapõnin on samuti varem lubanud, et kui erakond tema kohta esitatud valeväiteid ümber ei lükka, pöördub ta kohtusse. Ta kinnitas kolmapäeval, et ei kavatse oma sõnu süüa.