Hunter Biden tunnistab end maksupettuses süüdi

Hunter Bideni leping föderaalprokuratuuriga on aastate pikkuse juurdluse tulemus. Kriminaaluurimist viis läbi Delaware'i osariigi prokurör David Weiss, vahendas The Wall Street Journal.

Weissi büroo teatas kohtule saadetud kirjas, et Hunter Biden tunnistas end süüdi ka tulirelva ebaseaduslikus omamises.

Hunter Bideni advokaat ütles, et leping "lahendab" justiitsministeeriumi pikka aega kestnud kriminaaluurimise presidendi poja suhtes. Valge Maja teatas, et Bidenid armastavad oma poega.

"President ja esimene leedi armastavad oma poega ja toetavad teda oma elu ülesehitamisel. Meil pole rohkem kommentaare," teatas Valge Maja pressiesindaja Ian Sams.

Joe Biden teatas aprillis, et kavatseb kandideerida ka järgmistel valimistel.

USA võimud on Hunter Bideni äritegevuse vastu huvi tundnud alates 2018. aastast. Aja jooksul hakkasid uurijad kahtlustama, et Hunter Biden on rikkunud maksuseaduseid ja pole oma sissetulekutest teavitanud maksuametit.

Hunter Bideni varajasem äritegevus tekitas juba 2020. aasta presidendikampaania ajal rohkelt küsimusi.

Hunter Bideni kokkulepet prokuratuuriga jõudis sotsiaalmeedias juba teravalt kritiseerida USA endine president Donald Trump. Ka Trump kandideerib uuesti presidendiks. USA võimud esitasid talle hiljuti süüdistuse salastatud valitsusdokumentide ebaseaduslikus hoiustamises. Trumpi kohtuprotsess algab 14. augustil.