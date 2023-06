Oluline kolmapäeval 21. juunil kell 5.55:

- Ukraina kõrge ametnik soovitas Vene kodanikel Krimmist koju naasta;

- Venemaa viis Mustale merele raketikandja Admiral Makarov;

- Ukraina kindral: Venemaa kaotas vähemalt viis kompaniid Tavria suunal;

- ISW: Venemaa armee värbab üha rohkem vange;

- Budanov lükkas tagasi Putini väited, et Venemaa taktikalised tuumarelvad jõudsid Valgevenesse;

Ukraina kõrge ametnik soovitas Vene kodanikel Krimmist koju naasta

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Oleksi Danilov soovitas ajutiselt okupeeritud Krimmis viibivatel venelastel esimesel võimalusel koju tagasi pöörduda.

Küsimusele, millest annavad tunnistust viimased satelliidipildid poolsaarelt, millelt on näha, kuidas okupandid kaitseliine ehitavad, vastas Danilov: "See on hirm. Nad saavad aru, et see on ainult aja küsimus, millal me kohale jõuame ja nad sealt välja kihutame."

Danilov lisas, et sissetungijad ei naase koju läbi Ukraina territooriumi. "Kellel on aega minna sealt kodumaale, kust nad tulid, see mingugi sellele territooriumile. Sest ma võin öelda: kõik, kellel oli vara enne 2014. aastat, saavad vara tagasi, kõik, kes kannatasid kahju, saavad hüvitist selle eest, mida seal saatis korda Venemaa terroristlik institutsioon."

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on varem öelnud, et kui sõda algas Krimmist, peaks see seal ka lõppema.

Venemaa viis Mustale merele raketikandja Admiral Makarov

Mustale merele on sisenenud Venemaa raketikandja Admiral Makarov, vahendas portaal Unian kolmapäeval Ukraina Lõuna operatiivväejuhatuse teadet.

"Praeguse seisuga on Musta mere laevarühma suurendatud kaheksa ühikuni: sellega on liitunud fregatt Admiral Makarov, mis on varustatud kaheksa Kalibr raketiga," teatas väejuhatus.

Avatud allikate andmeil juhib fregatti endine Ukraina mereväelane, Vinnõtsja oblastist pärit 1. järgu kapten Hõrhori Brejev. 2014. aastal vandus ta truudust Vene Föderatsioonile.

Ukrainas on Brejevi suhtes alustatud kriminaalmenetlust Ukraina kriminaalkoodeksi artikli 408 alusel (deserteerumine).

Ukraina kindral: Venemaa kaotas vähemalt viis kompaniid Tavria suunal

Ukraina relvajõudude Tavria suuna ülem brigaadikindral Oleksandr Tarnavski teatas, et Vene väed kaotasid hukkunute ja haavata saanutena rohkem kui viis kompaniid sõdureid. Ukraina väed hävitasid või kahjustasid kindrali väitel 46 Vene sõjatehnika ühikut.

Tavria on ajalooline piirkond, mis hõlmas endas eri perioodidel Lõuna-Ukrainat kui ka Lõuna-Ukrainat ja Krimmi poolsaart.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas teisipäeva õhtul, et Ukraina väed teevad lõunarindel väikseid edusamme. Maljari sõnul käivad piirkonnas ägedad lahingud ning lubas, et suurem rünnak on alles tulemas, vahendas The Kyiv Independent.

ISW: Venemaa armee värbab üha rohkem vange

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel alandab Kreml Venemaa sõjateenistuse nõuetele vastavust, kuna Moskva tahab juurde värvata kahuriliha. Venemaa armee värbab nüüd üha rohkem vange.

Vene sõltumatu inimõigusorganisatsiooni Istuv Venemaa juht Olga Romanova ütles, et alates 1. veebruarist 2023 on kaitseministeerium võtnud umbes 15 000 vangi Vene armeesse, vahendas The Kyiv Independent.

Budanov lükkas tagasi Putini väited, et Venemaa taktikalised tuumarelvad jõudsid Valgevenesse

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles teisipäeva õhtul, et Venemaa pole veel saatnud Valgevenesse taktikalisi tuumarelvasid. Venemaa president Vladimir Putin väitis 16. juunil, et esimesed taktikalised tuumarelvad jõudsid Valgevenesse.

Putin ütles selle aasta 25. märtsil, et paigutab Valgevene palvel nende riigi territooriumile taktikalised tuumarelvad.