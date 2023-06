Kliimaministeeriumi seitsmest asekantslerist viie kohale tuleb konkurss

Kui president teisipäeval riigikogus vastu võetud vabariigi valitsuse seaduse muudatused välja kuulutab, saab valitsus kinnitada kliimaministeeriumi esimese põhikirja. Tõenäoliselt 1. juulil oma tööd alustavas ministeeriumis on esialgu üheksa asekantslerit ja rohereformi koordinaator.

Viis asekantslerit tulevad koos enda hallatavate valdkondadega senisest keskkonnaministeeriumist ning neli asekantslerit majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist. Kliimaministeeriumi kantsleriks valitud Keit Kasemets loodab, et ühe korraga kinnitab valitsus ka uue, 1. septembril jõustuva põhikirja.

"Uut ministeeriumi luua lihtsalt selleks, et valdkonnad omavahel automaatselt kokku tõsta, ei ole väga mõtet. Sellest uut sünergiat kindlasti ei tekiks," sõnas Kasemets.

Ta märkis, et septembris tekkiv struktuur annab tõenäoliselt ka väikese kokkuhoiu, kuid eraldi eesmärgiks seda ei võetud. "Uue põhimäärusega oleme pööranud tähelepanu sellele, et meil tekiksid kompaktsed terviklikud valdkonnad, kelle juhtide otsa sektor, erinevad huvigrupid ja avalikkus saaks vaadata ja kes oleks konkreetsete poliitikate vedajad," rääkis Kasemets ning lisas, et üheksast asekantsleri kohast jääb alles seitse.

Rohereform saab oma asekantsleri

"Elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsleri üks suur ülesanne on jälgida ka teistes valdkondades, et elurikkusele ja keskkonnakaitsele piisavalt tähelepanu pööratakse," selgitas Kasemets. "Aga selle asekantsleri all on ka mitmeid olulisi reforme, metsandus, saastaja-maksab-printsiibi rakendamine, mis puudutab keskkonnaressursi tasusid, keskkonnatasusid ja kõiki neid teemasid."

Elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsleri juurde on koondatud teemad, mis inimese kodu ja elukeskkonda puudutavad. "Sinna alla jäävad näiteks renoveerimise hoogustamine ja jäätmereform," ütles Kasemets.

Rohereformi asekantsleri suurimaks töölõiguks saab kliimaseaduse koostamine. "Aga samamoodi siis ka kogu Euroopa Liidu kliimateemade vedamine või Eesti Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemise koordineerimine," sõnas kantsler.

Merenduse ja veekeskkonna asekantsleri üks olulisemaid ülesandeid on ühtse riigilaevastiku tööle saamine. Samas ulatub tema vastutusvaldkond kuni vee-ettevõtluseni välja.

"Kui me mäletame hiljutist probleemi Kuressaare veega, siis praegu me oleme välja töötamas ettepanekuid, kuidas vee-ettevõtteid konsolideerida ja tugevdada," rääkis Kasemets, kelle sõnul on uus portfell hulga mahukam kui see, mida kannab praegu majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi meremajanduse asekantsler Kaupo Läänerand.

Strateegia ja innovatsiooni asekantsler võtab enda õlule nii-öelda toetavad tegevused. "Kuhu alla koonduvad kriiside võimekuse tõstmine, eelarveteema, strateegia, IT, andmed, õigusanalüüs," loetles Kasemets.

Tatar ja Salmu jäävad ametisse

Energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar vastutab suuresti samade valdkondade eest nagu seni majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis. Sama lugu on liikuvuse asekantsleri ametikohaga.

"Mis annab nüüd paremini edasi selle valdkonna sisu, aga portfell on tegelikult sama majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsleri portfelliga," sõnas Kasemets.

Just seetõttu saavad Tatar ja peatne liikuvuse asekantsler Sander Salmu oma ametis jätkata nii kaua, kuni nende lepingusse seatud tähtaeg lõppeb. "Kui nad automaatselt saavad kliimaministeeriumi koosseisu, siis nende ametiaeg ei hakka uuesti algusest peale, vaid lihtsalt jätkub," lisas Kasemets.

Ta lisas, et ülejäänud viiele asekantslerikohale korraldatakse konkurss. "Ja need konkursid loodetavasti ka kohe pärast seda algavad, kui uus põhimäärus on valitsuse poolt kinnitatud," ütles kantsler.

See tähendab, et automaatselt ei jätku seni keskkonnaministeeriumis töötanud keskkonnakorralduse ja välissuhete asekantsleri Kaupo Heinma, keskkonnakasutuse asekantsleri Antti Toomingu, eluslooduse asekantsleri Marku Lampi ning tugiteenuste ja maapoliitika asekantsleri Margit Martinsoni lepingud. Sama lugu on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist tulevate ehituse asekantsleri Ivo Jaanisoo ja meremajanduse asekantsleri Kaupo Läänerannaga.

Lisaks mõne tippjuhi koha kaotamisele võeti kliimaministeeriumi struktuurist välja ka varem keskkonnaministeeriumist tuttavad asekantslerite nõunike ametikohad. Ühtlasi kaob majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis tarvitatud talituste tasand.

"Enamus osakondi ei ole ikkagi nii suured, et meil oleks vaja veel eraldi juhtimistasandit juurde," sõnas Kasemets.