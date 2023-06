Reinsalu: riigikohus ütles, et enamus võib kodu- ja töökorda rikkuda

"See riigikohtu otsus lühidalt kokku võttes ütles, et obstruktsioon kui fenomen on parlamendi tööpraktikas olemas, aga enamusel on õigus sellele seada piirid, neid piire tegelikkuses defineerimata. Nüüd riigikohus asus seisukohale, et töövõime tagamiseks enesekorralduse õiguse alusel sisuliselt on lubatud ka selle kodu- ja töökorraseaduse rikkumine," ütles Reinsalu ERR-ile.

Reinsalu märkis, et nii avar tõlgendus enamuse võimust hakkab mõjutama ka parlamendi tööpraktikat. "Ma ennustan, et me hakkame seda sügisest nägema," sõnas Reinsalu.

Sügisel jõuavad kätte arupärimistele vastamise tähtajad ja peaks toimuma eelnõude esimesed lugemised. Riigikogu opositsioon on esitanud suure hulga arupärimisi ja eelnõusid obstruktsiooni eesmärgil. Reinsalu sõnul annab äsjane riigikohtu otsus koalitsioonile võimaluse nende eelnõude ja arupärimiste menetlemist mõjutama hakata.

"Kasutades argumenti, et enesekorralduse õiguse alusel saab enamus korraldada parlamendi tööd, on võimalik, kas arupärimistele vastata kirjalikult või tagasi lükata või mingeid muid töövorme teha. See riigikohtu otsus annab kindlasti psühholoogilist kütust enamuse võimu tugevdamiseks parlamendis," lausus Reinsalu.

Reinsalu ütles, et riigikohus avas aruteluks usaldusküsimustega eelnõude sidumise. "Ta ütles, et sage usaldusküsimustega eelnõude sidumine tähendab demokraatia tasalülitamist ja on oht põhiseaduslikule korrale. Järelikult on see põhiseaduse vastane. Sel nädalal võeti vastu pretsedenditu pundar usaldusküsimusega seotud eelnõusid ja on kindlasti väga põhjaliku analüüsi küsimus, kas riigikogus viitas sellele, et need olulised vorminõuded, kui põhiseaduslikku korda rikkudes on need vastu võetud, siis kas see muudab ka need seadused oma olemuselt vaidlustatavateks," rääkis Reinsalu.

Reinsalu märkis, et vaidlustada saavad huvitatud isikud jõustunud seadusi ja see väärib ka parlamendisaadikute poolt analüüsi.

Uute vaidluskohtade esile tõusmisel ei välistanud Reinsalu uuesti riigikohtusse pöördumise võimalust.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsustas jätta läbi vaatamata opositsioonisaadikute esitatud kaebuse riigikogu juhatuse otsuse peale lõpetada protseduuriliste küsimuste esitamine ning jätta rahuldamata kaebus otsuse suhtes lõpetada eelnõude ja arupärimiste üleandmine.

Opositsioonierakondade Keskerakonna, Isamaa ja EKRE esindajad teatasid kolmapäeval 17. mail, et pöörduvad seoses koalitsiooni ja riigikogu juhatuse tegevusega esmaspäevasel ja teisipäevasel riigikogu istungil riigikohtusse.

Opositsiooni hinnangul piirati nende õigust rakendada riigikogus obstruktsiooni, kui Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikud hääletasid riigikogu juhatuse ettepanekul eelnõude ja arupärimiste vastuvõtmise lõpetamise poolt.