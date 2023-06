Hussar riigikohtu otsusest: arutame riigikogu juhatusega järgmisi samme

Riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) ütles, et riigikogu opositsiooni kaebusele tulnud riigikohtu otsust on plaanis arutada riigikogu juhatuses ja ka vanematekogus ning selle põhjalt otsustada, kuidas käituda sügisel opositsiooni esitatud eelnõude ja arupärimiste menetlemisel.

"Ma siiralt loodan, et see otsus aitab riigikogul taastada töörahu ja naasta varasemalt välja kujunenud töökorralduse juurde," ütles Hussar ERR-ile

Hussar pidas riigikohtu otsuse puhul oluliseks seisukohta riigikogu enesekorraldusõiguse kohta, samuti seda, mis on seotud parlamenditöö korraldamise ja juhtimisega. "Riigikohtu otsus ütleb selgelt, et protseduuriliste küsimuste lõpetamist ei saa vaidlustada," sõnas Hussar.

Riigikohtu otsuse tuumik keskendub Hussari sõnul sellele, et riigikohus tunnustas juhatuse õigust otsustada eelnõude ja arupärimiste üleandmise piiramise üle.

"See, mil moel riigikogu juhatus käitus lõpetades eelnõude ja arupärimiste üleandmise, oli õiguslik ja minu hinnangul on hästi oluline kindlasti ka see, et riigikohus on esimest korda väga põhjalikult lahti kirjutanud ka obstruktsiooni teema. Riigikohus võttis siis seisukoha obstruktsiooni talumise osas ja ütleb selgelt, et obstruktsiooni tuleb teatavas ulatuses taluda, aga obstruktsiooni abil ei või halvata riigikogu tööd sellisel määral, et seadusandja osutub võimetuks täitma oma põhiseaduslikke ülesandeid. See oleks parlamendi vähemuse õiguste kuritarvitamine," rääkis Hussar.

Hussar ütles, et riigikohtu otsust analüüsib kõigepealt riigikogu õigusosakond ja seejärel arutab nii otsust kui ka edasist töökorraldust riigikogu juhatus ja võimalik, et ka vanematekogu.

"Võimalik, et selle otsuse valguses tasuks kaaluda ka riigikogu kodu- ja töökorra seaduse töörühma tulemuste või varasemate töörühmade tulemuste ülevaatamist ja võimalik et ka mingisuguste sätete täpsustamist selles seaduses, et riigikogu töö oleks ladusamalt ja sujuvamalt korraldatud," lausus Hussar.

"Mis puudutab neid riigikogu menetlusse antud eelnõusid ja arupärimisi, siis kõige parem oleks, kui opositsioon ise võtaks need eelnõud ja arupärimised tagasi. See on ka üks teema, mida me ka riigikogu juhatuses arutame, et millised on siin võimalikud edasised sammud," sõnas Hussar.

Opositsioonierakondade Keskerakonna, Isamaa ja EKRE esindajad teatasid 17. mail, et pöörduvad seoses koalitsiooni ja riigikogu juhatuse tegevusega riigikogu istungitel riigikohtusse.

Opositsiooni hinnangul piirati nende õigust rakendada riigikogus obstruktsiooni, kui Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikud hääletasid riigikogu juhatuse ettepanekul eelnõude ja arupärimiste vastuvõtmise lõpetamise poolt.