Ratas: riigikohtu otsus andis õigusselguse

"Ma arvan, et sellel on oluline mõju eeskätt õigusselguse osas, mida oligi vaja saavutada. Ja õigusselgus on see, et riigikohus ju ütles üheltpoolt, et ta jätab läbi vaatamata riigikogu liikmete kaebuse, aga teiseltpoolt võib sellest selgelt välja lugeda, et riigikohus ütles, et see on riigikogu enesemääratlemise õigus, kuidas teatud juhtudel näiteks eelnõude või arupärimiste üleandmist piirata. Ja ma arvan, et see annab õigusselgust," kommenteeris Ratas ERR-ile.

"Kindlasti on minu arvates oluline selles riigikohtu tänases otsuses ka see, kus ta ütleb väga selgelt, et parlamendi enamus ja valitsus ehk siis koalitsioon peavad oma tahte elluviimisel arvestama ka parlamentaarses otsustusprotsessis põhiseaduslike nõuetega ja ütleb, et peab arvestama ka siis opositsiooni ehk vähemuse õigusi. Siit edasi minnes oleks tõesti vajalik, et suve jooksul vanematekogu koguneks ja selle põhjal arutelu peaks," lisas Ratas.

Rääkides esitatud arupärimistele vastamisest ütles Ratas, et nendele peaks vastama ikkagi riigikogu täiskogu ees.

"Arupärimised edastab vabariigi valitsusele riigikogu esimees oma otsusega. Siin on olnud tugev reegel, et need arupärimised, mis on edastatud ja mis vastavad ka riigikogu ehk seadusandja silmis nõuetele, siis nendele vastab täidesaatev võim ehk vabariigi valitsus arupärimiste kujul, mitte mingil muul kujul näiteks kirjalikul kujul. Arupärimisi vastatakse ikkagi riigikogu täiskogu ees," rääkis Ratas.

Ratas tõdes, et nii suurel hulgal eelnõusid ja arupärimisi on loomulikult väga suur koorem nii riigikogule kui ka valitsusele. "Saab teha poliitilise kompromissi, kus teatud arupärimised või eelnõud tagasi võetakse, aga see eeldab laiapõhjalisi läbirääkimisi erakondade esimeeste vahel. Ja ma arvan, et kompromiss tuleks leida," sõnas Ratas.

Opositsioonierakondade Keskerakonna, Isamaa ja EKRE esindajad teatasid 17. mail, et pöörduvad seoses koalitsiooni ja riigikogu juhatuse tegevusega riigikogu istungitel riigikohtusse.

Opositsiooni hinnangul piirati nende õigust rakendada riigikogus obstruktsiooni, kui Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikud hääletasid riigikogu juhatuse ettepanekul eelnõude ja arupärimiste vastuvõtmise lõpetamise poolt.