Minister: Leedu ja Poola Rail Balticu jupid ühendatakse 2028. aastal

Leedu transpordiminister Marius Skuodis ütles, et Euroopa rööpalaiusega raudtee Rail Balticu Leedu ja Poola lõigud on kavas ühendada 2028. aastal.

"Kõige tähtsam tärminite küsimuses (...) on ausalt öeldes Poola. Rail Balticu saab olema mitte siis, kui Leedul on rööpad maas, vaid siis, kui Poola jõuab oma rööpapanekuga Leedu piirini. Ja tärmin, mille ütleb meile Poola, et ta jõuab oma Rail Balticu trassiga Leedu piirile – see on 2028. aasta," ütles Skuodis neljapäeval Leedu ringhäälingule.

"Aastaks 2028 peaks meil kuni Poolani olema maas kõik rööpad," lisas minister. Tema sõnul peaks ehitatav Euroopa rööpalaiusega lõik Kaunasest Panevėžyseni valmima ajavahemikus 2025-2026.

Ministri sõnul on Leedu Rail Balticu projekti elluviimisel ette jõudnud ja edestab Lätit.

"Paneme rööpaid, rajame muldkeha, mis ühendab teid Kaunasest Läti piirini. Kahjuks ehitavad meie naabrid endiselt ainult jaamu või üksikuid rajatisi – muldkeha veel ei panda. Siinkohal tuleb selgelt rõhutada, et Leedu on juba ette rebinud," ütles Skuodis.

Ministri sõnul venitavad Euroopa trassiprojekti elluviimist Rail Baltcu eest vastutava Baltimaade ühisettevõtte eelmise juhtkonna vead.

Varem ütles Skuodis, et raudtee valmimist kõigis Balti riikides ja Poolas on oodata 2030. aastal. Hetkel on ametlikult teatatud, et alates 2026. aastast peaks Rail Baltic ühendama Tallinna, Pärnu, Riia, Panevėžyse, Kaunase, Vilniuse ja Varssavi.