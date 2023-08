Pärnumaal jätkuvad vaidlused Rail Balticu trassi kulgemise üle

Kolm tühistatud trassilõiku asuvad Saarde ja Häädemeeste vallas. Maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi uuenduste ja täpsustustega oli võimalik omavalitsustes ja Pärnu riigimajas tutvuda 4. augustini. Avalik arutelu toimus selle nädala teisipäeval Kilingi-Nõmmes, kolmapäeval Häädemeeste vallas.

Kohalikule rahvale Saarde vallas tundub protsess pikk, pealegi kardetakse, et trassialternatiividest valitakse just linnukaitsjatele kõige sobivam ehk roosa lõik.

Rail Balticu trassivariandid Pärnumaal. Autor/allikas: ERR

"Kahjuks ei ole me kolme aastaga kuigi kaugele jõudnud. Eile oli meil Rail Balticu keskkonnamõju programmi muudatuste tutvustamise koosolek, seal oli märkimisväärne hulk huvilisi juba kogenud. Ja kahjuks on nii, et tänaseks on lauda võetud uuesti kuus trassivarianti, mis tegelikult nüüd kõik tahetakse uuesti läbi hinnata," rääkis Saarde vallavolikogu aseesimees Kadri-Aija Viik.

Vallarahvas ei kavatse nõustuda trassivalikuga, kus minnakse üle põllu ja läbi külade ja kannatavad paljud inimesed.

"Kui planeerimise põhiprotsessi ajal kõik need asjad said põhjalikult läbi analüüsitud ja arvestatud ka inimeste probleemide ja elukohtadega, siis üheski hinnatavas variandis nii halba varianti just külade elanikele ja majandusele ei ole isegi suures planeerigus päevakorras olnud," ütles Saarde vallavolikogu liige Jaanus Männik.

Tema sõnul on tegemist Saarde valla Pärnu-poolse otsaga, kuhu praegu noored pered ehitavad uusi elamuid. Selgub siiski, et trassialternatiive kaalutakse võrdselt.

"Tõenäoliselt me jätkame kolme trassialternatiiviga. Ja nendele kolmele trassialternatiivile me hakkame lähikuudel hindama mõjusid just sotsiaalsetest ja majanduslikest aspektidest. Kui me siiamaani vaatasime, kuidas kavandatav raudtee mõjutab looduskeskkonda, siis nüüd me hakkame vaatama, kuidas kavandatav raudtee mõjutab inimesi," rääkis regionaalministeeriumi planeeringute valdkonnajuht Eleri Kautlenbach.

Roosa trassialternatiiv on samaväärselt hindamisel teiste alternatiividega, ütles Kautlenbach.