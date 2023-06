Jaanipühad on südasuvise soojaga ning olulise sajuta

Reede öö hakul on vaid Ida-Eestis veel pilvi, millest kohati hoog vihma tuleb. Pärast keskööd on taevas vaid õhukest pilvevinet ja ilm on kõikjal sajuta. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi.

Hommikul on pilvi vähe ja ilm sajuta. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 17 kuni 20 kraadi.

Päeval on nii selget taevast kui ka pilvi, mis on enamasti õhukesed ja enamasti on ilm sajuta. Vaid pärastlõunal võib üksik pilverünk üürikese sajuhoo anda. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 4 kuni 10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Südasuvine soojus kerkib 22 kuni 27 kraadini, tuulele avatud rannikul jääb piiriks 18 kraadi.

Õhtul on nii selget taevast kui ka kohati rünkpilvi, millest võib üksik üürike vihmahoog tulla. Puhub mõõdukas läänekaare tuul, vaid Virumaa rannikul võib olla puhanguid 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19 kuni 24 kraadi.

Jaaniööl on nii selget taevast kui ka pilvi, millest mõni üksik paik võib ka vihmahoo saada, see sadu on aga üürike ega tee õieti märjakski. Lääne- ja loodetuulel on kiirust 3 kuni 8, rannikul puhanguid 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi.

Jaanipäev on laialdaselt päikeseline. Pilverünki on enam Eesti idaservas ja seal sajab ka paiguti hoovihma. Loode- ja läänetuul ulatub puhanguti 13 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 21 kuni 27, tuulele avatud rannikul kuni 18 kraadi.

Öö vastu pühapäeva on enamasti selge ja sajuta ning üsna nõrga loode- ja põhjatuulega. Sisemaal jahtub õhk veidi alla 10 piiri, rannikul jääb 15 kraadist kõrgemale. Päeval areneb pilverünki, millest ennelõunal tuleb vaid üksikuid vihmarabinaid, õhtupoolikul võib sajuhooge laialdasemalt olla. Põhjakaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 20 kuni 25, tuulele avatud rannikul kuni 18 kraadi.