Vene võimud lõid Moskvas asuva Hiina uuringute instituuti keskuse, mille eesmärgiks on uurida kommunistliku partei peasekretäri Xi Jinpingi ideid majanduse, välis- ja sisepoliitika vallas.

2025. aastal avaldab keskus rea "teaduslikke" uurimusi, mille eesmärgiks on tutvustada venelastele Xi ideid, vahendas Politico.

"Me teame hästi, et tänapäeval määravad Xi Jinpingi ideed paljudes valdkondades Hiina poliitikat. Peame hästi tundma Xi ideid, sest tänapäeva Hiina on meie peamine strateegiline partner," ütles Moskvas tegutsev Hiina ekspert Kirill Babajev.

Xi-l on Hiina juhina rohkem võimu kui tema hiljutistel eelkäijatel. Kompartei suurendab järjepidevalt Xi isikukultust. Xi jätkab juba teist kümnendit kompartei peasekretärina. Xi isikukultust võrreldakse nüüd diktaator Mao Zedongi omaga.