Jaanipäeval püsib päikesepaisteline ilm

Jaanipäeval on ilus pühadeilm – paistab päike, väike vihmavõimalus on vaid üksikutes paikades.

Jaaniöö on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades püsib väike hoovihma võimalus, samuti on võimalus suveöise madala udu tekkeks. Tuul puhub läänest ja loodest 3 kuni 8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 17 kraadi.

Hommikul on ilm üsna selge. Lääne- ja loodetuul ulatub 3 kuni 8, rannikul puhanguti 11 meetrini sekundis. Sooja on 16 kuni 20 kraadi.

Päev on laialdaselt päikesepaisteline ja kuiv. Päeva peale areneb mõnel pool pilverünki, millest mõni võib ka veidi vihma anda – tõenäosus on selleks 50-60 protsenti. Tuul puhub loodest ja läänest 4 kuni 9, puhanguti kuni 12, põhjarannikul kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb 22 kuni 26, tuulele avatud rannikul kuni 18 kraadi.

Pühapäeval jõuavad Eestisse põhja poolt hoovihmapilved, mis üle Mandri-Eesti lõuna suunas levivad. Mõõdukas tuul pöördub läänekaarest põhja. Öösel on sooja 9 kraadist sisemaal 17 kraadini rannikul. Päevane õhutemperatuur jääb 18 ja 23 kraadi vahele, kuivemas Lääne-Eestis tõuseb 25 kraadini.

Järgnevatel päevadel õhumass Eesti kohal soojeneb, samas vihmahoogudeta ei möödu ükski päev – kusagil Eestis ikka sajab. Lisaks tõuseb kõrgeks äikeseoht.