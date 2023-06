Wagneri palgasõdurid lahkusid koos oma juhi Jevgeni Prigožiniga Lõuna-Venemaa linnast Doni-äärsest Rostovist, teatas piirkonna kuberner pühapäeva varahommikul. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis, et Wagneri mäss ei mõjuta Venemaa plaane Ukrainas. Terrorist ja marurahvuslane Igor Girkin aga väitis, et Venemaal toimus riigipööre.

Oluline 25. juunil kell 4.40:

- Segadused Venemaal: Wagner lahkus Rostovist;

- Kreml: Wagneri mäss ei mõjuta Venemaa plaane Ukrainas;

Segadused Venemaal: Wagner lahkus Rostovist

Wagneri palgasõdurid lahkusid koos oma juhi Jevgeni Prigožiniga Lõuna-Venemaa linnast Doni-äärsest Rostovist, teatas piirkonna kuberner pühapäeva varahommikul.

"Wagneri kolonn lahkus Rostovist ja suundus oma välilaagritesse," kirjutas kuberner Vassili Golubev Telegramis. Laupäeval olid nad haaranud kontrolli seal asuva Venemaa Lõuna sõjaväeringkonna staabi üle.

Sotsiaalmeedias levib videolõik, mis näitab Prigožinit sõiduki tagaistmel. Pole selge, kuhu Prigožin sõitis. Videos on kuulda, kuidas Rostovi kohalikud elanikud plaksutavad ja avaldavad Prigožinile toetust. Võimude väitel läheb Prigožin Valgevenesse ja talle ei esitata kriminaalsüüdistusi, vahendas CNN.

Venemaa riiklik meedia teatas pühapäeva varahommikul, et kõik piirangud maanteedel on tühistatud, vahendas CNN.

Kreml: Wagneri mäss ei mõjuta Venemaa plaane Ukrainas

Kreml teatas laupäeval, et Wagneri palgasõdurite mäss ei mõjuta Venemaa sõjalist pealetungi Ukrainas, ütles kõrge ametnik.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul ei tule kõne allagi, et Wagneri katki jäetud mäss mõjutab Moskva kampaaniat Kiievi vastu, väites, et Venemaa on Valgevene diktaatorile Aleksander Lukašenkale tänulik tema jõupingutuste eest kriisi vahendamisel.

Peskov väitis, et ei tea, kus Putin asub ning samuti ei tea ta, mida Prigožin hakkab Valgevenes tegema. Peskovi väitel ei arutatud läbirääkimistel Prigožiniga kaadrimuudatusi Vene kaitseministeeriumis.

Girkini väitel toimus Venemaal riigipööre

"Isegi kui eeldada, et "kõik, läheme laiali", jääb vaid tõdeda, et riigipööre on edukalt toimunud. Võimult on vägivaldselt kõrvaldatud (sisuliselt) teine inimene riigis," kirjutas ta. Girkin viitas siin eeldatavasti Venemaa kaitseminister Sergei Šoigule.

Girkin väidab, et üldiselt mingit "mässu" ei olnud.

"Viidi läbi riigipööre. Kas see viidi lõpule või mitte, saame varsti (võib-olla isegi homme) teada," lisas Girkin.

Kokkuvõte varem toimunust

Reede õhtul teatas Wagneri juht Jevgeni Prigožin, et Vene väed ründasid Wagneri tagalalaagrit ja rünnakus hukkus hulk tema võitlejaid.

Laupäeva öösel teatas Prigožin oma võitlejate sisenemisest Venemaa lõunaosas asuvasse Doni-äärsesse Rostovi, kus sisenesid piirkonna sõjaväe ringkonna staapi, politseihoonesse ja kohalikku siseministeeriumi esindusse. Prigožin ütles, et tema juhtimisel on 25 000 võitlejat ning ta kutsus inimesi endaga ühinema.

Rostovi oblastist liikusid wagnerlased edasi läbi Lipetski ja Voroneži oblasti Moskva poole. Ööpäeva jooksul jõudsid Wagneri sõdurid umbes 200 kilomeetri kaugusele Moskvast. Siis väitsid aga Kreml ja Prigožin, et jõudsid Lukašenka vahendusel kokkuleppele. Pärast kokkulepet asusid Wagneri sõdurid Doni-äärsest Rostovist ja muudelt aladelt lahkuma.