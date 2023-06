Sõja 487. päev: Venemaa jätkab tsiviilalade pommitamist Lõuna-Ukrainas

Ukraina kaitseministeeriumi teatel viivad riigi väed läbi aktiivseid pealetungioperatsioone mitmes suunas korraga ning Kiiev teatas, et Ukraina väed teevad Bahmuti ümbruses edusamme. Ukraina relvajõudude peastaap teatas pühapäeval, et Vene armee on Zaporižžja ja Hersoni suunal kaitsepositsioonil ja üritab tagasi tõrjuda Ukraina vägede rünnakuid.

Oluline 25. juunil kell 22.18:

- Ukraina sõjaväeluure: Vene väed mineerisid Zaporižžja tuumajaama jahutustiigi ja paigutasid lõhkeainet täis sõidukid nelja reaktorihoone juurde;

- Dnipro jõe üleujutus on lõppenud ning jõgi on naasnud oma algsetele kallastele, samas endine veehoidla ala on veest tühjenenud;

- Ukraina kaitseminister: asjad liiguvad õiges suunas;

- Najev: Wagneri katse rünnata Valgevenest oleks neile enesetapp;

- USA välisminister Antony Blinken: Ukraina sõjaline strateegia võib mitmeid nädalaid või kuid aega võtta;

- Ukraina relvajõud liikusid Bahmuti juures edasi kuni kilomeetri;

- Putin mässu eel salvestatud kõnes: sõda Ukrainas on jätkuvalt prioriteet;

- Ukraina väed teevad Bahmutis edusamme;

- Venemaa teatel tõrjuti Ukraina vägede rünnakud Bahmutis;

- Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit;

- Ukraina: Venemaa pommitamise tõttu hukkus Nikopolis üks inimene;

- Briti luure: Ukraina väed jätkasid peale pausi pealetungioperatsioone.

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 720 sõdurit ja 19 suurtükisüsteemi.

Ukraina kaitseminister: asjad liiguvad õiges suunas

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles pühapäeval, et arutas segast olukorda Venemaal USA kolleegiga Lloyd Austiniga ning nimetas Venemaa võimulolijaid nõrgaks. Reznikov lisas, et Venemaal toimuv näitab, et asjad liiguvad Ukraina jaoks õiges suunas.

"Me nõustusime, et Vene võimulolijad on nõrgad ning et Ukrainast oma vägede väljaviimine on Kremli jaoks parim valik," lausus ta.

Reznikovi sõnul arutati Austiniga ka vastupealetungi ning viise, kuidas tugevdada Ukraina relvajõude.

Had a phone conversation with my friend and colleague @SecDef Lloyd Austin III.

We talked about recent events in russia. We agree that the russian authorities are weak and that withdrawing russian troops from Ukraine is the best choice for the kremlin. russia would be better… pic.twitter.com/HHrRgV6kas — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 25, 2023

Ukraina sõjaväeluure: Vene väed mineerisid Zaporižžja tuumajaama jahutustiigi ja paigutasid lõhkeainet täis sõidukid nelja reaktorihoone juurde

Ukraina sõjaväeluure (HUR) teatas pühapäeval, et Vene väed on lõpetanud eeltööd terroriakti läbiviimiseks Zaporižžja tuumajaamas. Sellest teatas HUR-i ülem Kõrõlo Budanov intervjuu Briti väljaandele The New Statesman. Budanovi sõnul on Vene väed mineerinud Zaporižžja tuumajaama jahutustiigi. Ilma jahutusveeta võivad tuumareaktorid sulada kümne tunni kuni 14 päeva jooksul. Samuti hoiatas Budanov, et Vene väed võivad elektriliinide kaudu pinget tõstes katastroofi tekkimise kiirust tõsta.

Ukraina sõjaväeluure andmeil on Vene väed viinud lisaks sõidukid lõhkeainega nelja reaktorihoone juurde. Kokku on Zaporižžja tuumajaamas kuus reaktorit.

Ukraina relvajõud liikusid Bahmuti juures edasi kuni kilomeetri

Ukraina väed liikusid Bahmuti lähedal pühapäeval edasi 600 kuni 1000 meetrit, ütles Ukraina relvajõudude ida ringkonna pressiesindaja Serhi Tšerevatõi.

"Kaitsejõud hoiavad initsiatiivi, jätkatakse rünnakuoperatsioone," lausus ta.

Ukraina vägedel õnnestus likvideerida 186, haavata 224 ja vangi võtta kaheksa Vene sõdurit.

Najev: Wagneri katse rünnata Valgevenest oleks neile enesetapp

Ukraina ühendjõudude juhataja kindralleitnant Serhi Najevi kinnitusel oleks Wagneri palgasõdurite võimalik otsus rünnata Ukrainat Valgevenest selge enesetapp, sest olukord Põhja operatsioonitsoonis on kontrolli all ja ukrainlased jätkavad seal oma kaitse ülesehitamist, vahendas portaal Unian pühapäeva õhtul.

"Mis puudutab avaldusi Wagneri võimaliku osalemise kohta Valgevene rünnakus meie territooriumile. Tahan kõigile kinnitada, et olukord Põhja operatsioonitsoonis on stabiilne ja kontrolli all. Meie väed jätkavad kaitserajatiste ülesehitamist. Kõik teenistused, luurest insenerivägedeni, töötavad täisvõimsusel," lisas ülem Ukraina relvajõudude ühendjõudude väejuhatuse ametlikul Telegram-kanalil.

"Riigipiir on 24/7 usaldusväärse kaitse all. Kui see siiski juhtub ja vaenlane üritab riigipiiri ületada, pole see nende jaoks midagi muud kui enesetapp. Meie sõdurid on valmis andma väärika vastuse kõigile, kes julgevad ületada riigipiiri, relvad käes," ütles ta.

Najevi sõnul ei ole seni sellele suunale vaenlase sõjatehnikat ega elavjõudu koondatud.

Dnipro jõe üleujutus on lõppenud

Ukraina keskkonnaministeeriumi teatel on Kahhovka veehoidla tammi hävitamise tõttu tekkinud üleujutus lõppenud ning Dnipro jõgi on naasnud oma algsesse sängi, vahendas The Kyiv Independent. Ministeerium hoiatas, et veetase jätkub Velõkõi Luhi rahvuspargis, mis võib päädida põuaga.

Seni kaitse all olnud saarestik Kahhovka veehoidla kirdeosas on täiesti veest tühjaks jooksnud. Ukraina keskkonnakaitse ja loodusressurside ministeerium on varem hinnanud, et Kahhovka tammi hävitamine ja kaasnenud üleujutus tekitas Ukrainale rohkem kui 1,5 miljardi dollari väärtuses kahjusid.

Ukraina väitel kasutasid Vene väed lõunarindel keemiarelva

Ukraina Tavria suuna üksuste esindaja Valeri Šeršen teatas Ukraina televisioonis, et Vene väed kasutasid Ukraina üksuste vastu keemilist moona, kuid tuul puhus selle Vene vägede positsioonide suunas, vahendas Ukrainska Pravda. Neid väiteid ei ole võimalik sõltumatult kinnitada ning Šeršen ei esitanud oma väidete lisaks ei täiendavat infot ega tõendeid.

Blinken: Ukraina sõjaline strateegia võib mitmeid nädalaid või kuid aega võtta

USA välisminister Antony Blinken ütles CBS Newsi saates Face the Nation, et Ukraina sõjaline strateegia võib mitmeid nädalaid või kuid aega võtta. Blinken mainis lisaks, et Wagneri ülestõus pani Putini võimu kõikuma.

Venemaa taastas ühenduse Šebekino linnaga Belgorodi oblastis

Vene riiklik uudisteagentuur TASS teatas, et Belgorodi oblastis asuvasse Šebekino linna ja Novaja Tavolžanka külla on tänu piirkonna paranenud operatiivsele olukorrale avatud sissepääs. Teel toimub siiski valikuline kontroll, teatas oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov.

Šebekino linna ründasid hiljuti Ukraina relvajõududega seotud üksused.

Putin mässueelses kõnes: sõda Ukrainas on jätkuvalt prioriteet

Vene riiklik meedia avaldas pühapäeval videoklippe intervjuust Vene presidendi Vladimir Putiniga, kelle sõnul on "sõjaline erioperatsioon" Ukrainas tema jaoks peamine prioriteet ning ta on pidevas ühenduses Vene kaitseministeeriumiga. Putini sõnul tunneb Venemaa end enesekindlalt ning kõik eesmärgid täidetakse.

Reuters juhtis tähelepanu, et intervjuu tundus olevat salvestatud enne Jevgeni Prigožini juhitud Wagneri mässu ning intervjuus ei olnud viiteid laupäevastele sündmustele. Kuna intervjuu teinud Pavel Zarubini sõnul tehti intervjuu peale kohtumist sõjakooli lõpetanutega, siis võis see viidata kolmapäeval toimunud sündmusele.

Täispikk intervjuu peaks ilmuma hiljem pühapäeval Vene telekanalis Rossija.

Vene meedia teatel osaleb Vladimir Putin Vene riikliku julgeoleku nõukogu istungil sel nädalal, kuid teates ei täpsustatud selle toimumise kuupäeva.

Ukraina ombudsman: Vene väed tapsid okupeeritud Berdjanskis kaks teismelist

Ukraina inimõiguste voliniku Dmõtro Lubinetsi teatel tapsid Vene väed tõenäoliselt okupeeritud Berdjanski linnas Lõuna-Ukrainas kaks 16-aastast poissi. Teismelised tapeti nende ukrainameelsete seisukohtade tõttu, vahendas The Kyiv Independent. Üks kahest poisist Tihran Ohanissian, teatas enne hukkumist video teel, et plaani kohaselt on on kavatsus tappa kindlalt kaks inimest.

Venemaa poolt ametisse pandud Vladimir Rogovi teatel oli tulevahetust kuulda Berdjanski lõunaosas 24. juuni õhtul. Päev hiljem teatas Rogov, et kohalikud okupatsioonivõimud tapsid kaks ukrainameelset terroristi, mainides, et üks neist on Tihran Ohannissian.

Vene väed jätkavad Ukraina tsiviilpiirkondade pommitamist Lõuna-Ukrainas

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna hommikuse rindeülevaate kohaselt pommitasid Vene väed Kozatske ja Vesele Berõslavi piirkondi, rünnates eraisikutele kuuluvaid hooneid. Üks maja hävis rünnakus ja veel mitu sai kahjustada. Samuti ründas Vene suurtükivägi Hersoni oblasti paremkalda asulaid ja Dnipro-Bugi jõgede suudmeala. Kõige rohkem said nendes rünnakutes kahjustada Antonivka ja Herson, tababusi said ka Mõkilske ja Dniprovske.

Briti erukindral: Prigožin võib Wagneriga Kiievit läbi Valgevene rünnata

Kui Wagneri grupi palgasõdurid järgnevad oma juhile Jevgeni Prigožinile, võib Valgevene rünnak Kiievi vastu taaskord aset leida, hoiatas Briti kindralstaabi endine ülem.

Lord Dannatt ütles Sky Newsi saates Sophy Ridge On Sunday: "Prigožin lahkus Valgevenesse, kuid kas sellega on Prigožini ja Wagneri grupiga lõpp? Asjaolu, et ta läks Valgevenesse, tekitab minu arvates muret," sõnas Dannatt.

"Mida me ei tea, ja mida me järgmiste tundide ja päevade jooksul alles avastame, on see, kui palju tema võitlejaid on temaga tegelikult kaasa läinud," lisas Dannatt.

"Kui ta on läinud Valgevenesse ja hoiab enda ümber tõhusat lahingujõudu, siis ähvardab ta taas Ukraina tiiba Kiievi lähedal, kust sõda alguse sai möödunud aasta 24. veebruaril. Ukraina peab seda tiiba väga tähelepanelikult jälgima ja tegema kindlaks, et neil on manööverüksused, kes suudavad tõrjuda Valgevene suunalt uue rünnaku," sõnas Briti sõjaväelane.

Ukraina väed teevad Bahmutis edusamme

Ukraina kaitseministeeriumi teatel viivad riigi väed läbi aktiivseid pealetungioperatsioone mitmes suunas korraga. Bahmuti suunal intensiivistab Ukraina rünnakuid Vene vägede kaitsepositsioonide vastu. Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas, et Ukraina väed teevad Bahmuti ümbruses edusamme.

Venemaa kaitseministeerium väitis juba reedel, et Ukraina väed kasutavad ära Wagneri mässu, et alustada pealetungi Bahmuti suunal.

Ukraina väed jätkavad pealetungi ka lõunarindel. Maljar teatas, et riigi lõunaosas käivad ägedad lahingud. Vene sõjablogijad väidavad, et Ukraina väed jätkavad Robotõne ründamist. Blogijad väidavad, et Ukraina väed on jõudnud asula lähedusse. Vene blogijad väidavad veel, et Venemaa saatis piirkonda Spetsnazi üksuseid. Sotsiaalmeedias levivad väited, et Ukraina üksused jõudsid Dnepri idakaldale ning Antonivka ümbruses käivad lahingud.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas pühapäeval, et Vene armee on Zaporižžja ja Hersoni suunal kaitsepositsioonil ja üritab tagasi tõrjuda Ukraina vägede rünnakuid, vahendas Ukrainska Pravda.

Lõunarindel võitlevad Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AP/Efrem Lukatsky

Venemaa teatel tõrjuti Ukraina vägede rünnakud Bahmutis

Venemaa kaitseministeerium teatas pühapäeval, et Vene väed lõid tagasi Ukraina vägede rünnakud Donetski ja Zaporižžja oblastis.

Ministeeriumi teatel löödi tagasi 10 rünnakut Bahmuti piirkonnas.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas pühapäeval Sumõ oblastis asuvat üheksat asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Ukraina: Venemaa pommitamise tõttu hukkus Nikopolis üks inimene

Dnipropetrovski oblastis Nikopolis sai Venemaa pommitamise tõttu surma üks 71-aastane mees, teatas Dnipropetrovski oblasti kõrge ametnik. Ametniku sõnul pommitas Venemaa elamuid ja taristut. Linnas elab umbes 115 000 inimest ja see asub Kahhovka veehoidla lähedal.

Briti luure: Ukraina väed jätkasid peale pausi pealetungioperatsioone

Ühendkuningriigi kaitseministeerium hindas oma hommikuses rindeülevaates, et Ukraina väed on on peale pausi asunud uusi pealetungile kolmel rindelõigul Lõuna- ja Ida-Ukrainas. Uues pealetungifaasis on aluseks esimese kahe nädala pealetungil õpitu, mille käigus kohandati ründetaktikaid.

Brittide hinnangul jätkavad Ukraina väed aeglast, kuid kindlat taktikalist edenemist võtmekohtades.

Vene väed on samas Luhanski oblastis teinud jõupingutusi tungimaks Serebrjanka metsa peale, mis asub Kreminna lähistel. See pealetung näitab Briti kaitseministeeriumi hinnangul, et Vene väejuhatus soovib jätkuvalt kus võimalik veel pealetungile minna. Kuigi Vene väed on brittide hinnangul vähesel määral edenenud on Ukraina väed hoidnud Vene vägede läbimurde ära.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/H5IDdCZHR4



#StandWithUkraine pic.twitter.com/HasXLi6MAb — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 25, 2023

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 720 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 224 630(võrdlus eelmise päevaga + 720);

- tankid 4030 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 7806 (+2);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 308 (+0);

- suurtükisüsteemid 4034 (+19);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 624 (+5)

- õhutõrjesüsteemid 385 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 3472 (+12);

- tiibraketid 1259 (+41);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6735 (+4);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 552 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.