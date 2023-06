Ukrainas käivitusid taas õhuhäiresireenid ning Odessas oli kuulda plahvatusi. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeva õhtul, et arutas USA presidendi Joe Bideniga hiljutisi sündmusi Venemaal ja kaugrelvade üle.

Oluline 26. juunil kell 5.55:

- Odessas oli kuulda plahvatusi;

- Zelenski arutas Bideniga Venemaa sündmusi;

- Tšerevatõi teatas pühapäeval, et Ukraina relvajõud liikusid Bahmuti juures edasi kuni kilomeetri;

- Vene riigiduuma kaitsekomisjoni liige väitis, et Wagneri võitlejaid kohtu alla ei anta;

- Meedia: Vene kaitseministeerium võib mässu järel teha uued personaliotsused.

Ukrainas käivitusid taas õhuhäiresireenid ning Odessas oli kuulda plahvatusi.

Õhuhäiresireene oli esmaspäeva varahommikul kuulda Odessa, Mõkolajivi, Hersoni ja Zaporižžja oblastis. Ukraina pealinnas Kiievis kuulutati õhuhäire välja juba pühapäeva hilisõhtul.

Zelenski arutas Bideniga Venemaa sündmusi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeva õhtul, et arutas USA presidendi Joe Bideniga hiljutisi sündmusi Venemaal ja kaugrelvade üle.

"Rääkisin USA presidendi Joseph Bideniga. Positiivne ja inspireeriv vestlus," kirjutas Zelenski suhtlusvõrgustikus Twitter.

Valge Maja kinnitas kõnelusi eraldi avalduses.

Ukraina riigipea sõnul räägiti samuti USA abist rõhuasetusega kaugrelvadele ja kooskõlastati kahe riigi positsioone järgmisel kuul Vilniuses peetava NATO tippkohtumise eel.

Zelenski sõnul arutas ta Venemaa sündmusi ka telefonivestlustes Kanada peaministri Justin Trudeauga, kellega jagas Ukraina hinnanguid riigipöördekatsele Venemaal ja selle mõjule vaenutegevuse käigule.

Eraldi vestluses Poola presidendi Andrzej Dudaga arutati olukorda lahinguväljal ja ohtu Lõuna-Ukrainas asuvale Zaporižžja tuumajaamale, mis on endiselt Vene okupantide valduses.

Tšerevatõi teatas pühapäeval, et Ukraina relvajõud liikusid Bahmuti juures edasi kuni kilomeetri

Ukraina väed liikusid Bahmuti lähedal pühapäeval edasi umbes 1000 meetrit, ütles Ukraina relvajõudude ida ringkonna pressiesindaja Serhi Tšerevatõi. Ukraina väed tegid edusamme Bahmuti lõuna- ja põhjatiival. Ukraina vägedel õnnestus likvideerida 186, haavata 224 ja vangi võtta kaheksa Vene sõdurit.

Tšerevatõi ütles, et Venemaa viib Bahmuti suunale juurde õhudessantväelasi. "See näitab, et Moskva üritab linna enda käes hoida," ütles Tšerevatõi.

Ukraina relvajõudude Tauria suuna ülem brigaadikindral Oleksandr Tarnavski teatas pühapäeval, et viimase ööpäeva jooksul ründasid Ukraina väed Vene positsioone üle tuhande korra. Ukraina teatel jätkab Venemaa Hersoni, Zaporižžja ja Dnipropetrovski pommitamist. Relvajõudude peastaap teatas, et Vene diversandid üritasid tungida Põhja-Ukrainas asuvasse Sumõ oblastisse.

Vene riigiduuma kaitsekomisjoni liige väitis, et Wagneri võitlejaid kohtu alla ei anta

Vene riigiduuma kaitsekomisjoni liikme Viktor Sobolevi sõnul on ebatõenäoline, et palgasõdurid lubatakse Valgevenesse Vene erasõjafirma Wagneri omaniku Jevgeni Prigožini juurde, kuid meeste teeneid arvestades neid kohtu alla ei anta.

"Mässus osalenud palgasõdurid ilmselt saadetakse koju. Arvestades nende teeneid, neid kohtu alla ei anta. See on ametlikult kõik ja ma kuulsin seda Peskovilt selgelt," väitis Sobolev viidates Kremli kõneisikule Dmitri Peskovile.

"Need, kes otseses mässus ei osalenud, sõlmivad soovi korral lepingu kaitseministeeriumiga ja naasevad rindele. Mis neist edasi saab, pole veel selge, kuid vastutusele neid ei võeta," väitis Sobolev.

Meedia: Vene kaitseministeerium võib mässu järel teha uued personaliotsused

Pärast Vene erasõjafirma Wagneri mässu võib Venemaa kaitseministeerium välja kuulutada uued personaliotsused, kirjutas venelaste uuriva ajakirjanduse projekt VTšK-OGPU suhtlusvõrgustikus Telegram, mida vahendas esmaspäeval ukrainlaste uudisteagentuur UNIAN.

Kanali andmetel töötab juba moodustatud operatiiv-uurimisrühm.

"Kaitseminister Sergei Šoigu kaaskonnas on paanikameeleolud. Šoigu ise on isoleeritud. Homme saavad nad personaliotsused teatavaks teha," väideti 25. juuni raportis.

Samal ajal väitsid teised Venemaa väljaanded, et kaitseministeeriumi juhi kohale võidakse määrata Vene kindralpolkovnik ja Tula oblasti kuberner Aleksei Djumin, kes aastatel 1999–2007 oli Putini ihukaitsja.