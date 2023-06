Rahandusminister avab automaksu arutelu juuli keskel

Rahandusminister Mart Võrklaev (RE) ütles, et soovib automaksu teemal avada avaliku debati pärast oma puhkust juuli keskpaigas, kui on plaanis tulla välja automaksu eelnõu väljatöötamisekavatsusega (VTK).

"Juuli keskel või teises pooles me sooviks välja tulla selle VTK-ga, välja tuua võimalikud variandid ja kaasata. Kui ma puhkuselt tagasi tulen, siis ongi plaan selle teemaga välja tulla, rääkida, mis mõtted seal on ja avalikkust kuulata ja tagasisidet oodata," ütles Võrklaev ERR-ile.

Võrklaev automaksu sisust praegu rääkida ei soovinud. "Ma sisu osas ei annaks praegu üldse kommentaare, sest see ongi selle VTK mõte, et tullagi nende mõtete ja küsimustega välja ja arutada nende üle," lausus Võrklaev.

Eesmärk on sügiseks saata eelnõu riigikokku ja enne aasta lõppu vastu võtta. "Plaan on meil olnud see sügisel riigikogus ära menetleda. Rakendamise plaan oli koalitsioonil kokkuleppe järgi järgmise aasta 1. juulil," ütles Võrklaev.

"Need maksueelnõud, mis me nüüd vastu võtsime, olid olemasolevad maksud ja valdavalt nende protsendimuudatused, mis võimaldas ka neid kiiremini teha. Aga kuna automaks on sisuliselt uus maks, siis see vajab pikemat ettevalmistust ja laiemat arutelu," rääkis Võrklaev.

Valitsuse tegevuskava järgi peaks automaksu kehtestamise analüüs valmima selle aasta septembris.

Suuremad maksumuudatused võttis riigikogu vastu enne jaanipäeva, nende hulgas ei olnud automaksu, mille kohta on koalitsioonilepingust teada vaid see, et sellega on plaanis koguda 120 miljonit eurot aastas.