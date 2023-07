Katriin Loorents: vähem autosid linnades on mõistlik mõte

Vähem autosid linnades on mõistlik mõte. Seda on kinnitanud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, kus on transpordieelistuste suunamiseks kehtestatud automaks. Eesti on viimane riik, mis seda siiani teinud ei ole. Põhjus on selles, et keskkonnajalajälje vähendamine transpordis on võimalik ainult siis, kui valdkonna ettevõtted võtavad selle enda vastutuseks.

Eesti liiklusregistris on peagi miljon sõidukit ja enamus neist sõidab suuremates linnades. Bolti missioon on, et linnu ehitataks inimestele, mitte autodele. Isiklik sõiduauto seisab 95 protsenti ajast parklas ja enamasti sõidab sellega üks inimene. Lisaks heitmetele on tegemist ebaefektiivse linnaruumi kasutusega, sest parklate asemel saaks neidsamu pindu kasutada parkide, kohvikute ja kõige muu tarbeks, mis teeb linnad elamisväärseks.

Automaks on üks võimalikke viise inimeste nügimiseks keskkonnasäästlikumate transpordilahenduste poole. See maks puudutab otseselt Bolti ärimudelit, kuna automaksu peavad hakkama maksma ka Bolti platvormil sõiduteenust pakkuvad autojuhid, samuti tuleb seda teha Bolt Drive'i autodelt.

Maksudest rääkides: Bolt tasub ettevõttena riigieelarvesse igal aastal kümneid miljoneid eurosid, lisaks tasuvad miljonites makse Bolti juhid ja kullerid. Nii kullerid kui ka juhid saavad Bolti platvormi kasutada vaid siis, kui nad tegutsevad kas äriühinguna, FIE-na või kasutavad LHV ettevõtluskontot, mis tagab maksuametile läbipaistvuse ja garanteerib maksude laekumise.

Mis puudutab erakondade toetamist, siis viimastel aastatel on mitmed Eesti IT-ettevõtjad üheskoos otsustanud toetada erakondi, mis edendavad liberaalset maailmavaadet. Kõik annetused on tehtud läbipaistvalt ja avalikult. Toetatud erakondade hulgas on olnud ka Kristjan Järvani koduerakond Isamaa.

Bolt jätkab ettevõttena tööd autostumise trendi murdmiseks. Ainus viis seda teha on sel juhul, kui kõigile inimestele on kättesaadav isiklikust autost soodsam, keskkonnasäästlikum ja mugavam transpordiviis. Selle saavutamiseks peavad koostööd tegema nii ettevõtted, linnad kui ka riik.