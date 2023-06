Teisipäev on 25-kraadise sooja ja hoovihmadega

Teisipäeva öö hakul on vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, võib olla äikest. Pärast keskööd on pilvi hõredamalt. Paiguti tekib aga udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuuri miinimum on 10 kuni 11 kraadi, rannikul jääb 15 piirist kõrgemale.

Hommik on selge või õhukese pilvekihiga ja sajuta. Kagutuul on nõrk, lahtedel mõõdukas. Õhutemperatuur on 16 kuni 19 kraadi.

Päeval on päikest ja arenevaid pilverünki. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, äikesepilve all on tugevate tuuleiilide oht. Õhutemperatuur on 21 kuni 26, rannikul kohati 18 kraadi.

Õhtul on nii selginevat taevast kui ka pilverünki, millest mõnes kohas hoog vihma tuleb, võib olla äikest. Puhub mõõdukas kirdetuul. Õhutemperatuur on 18 kuni 23 kraadi.

Kolmapäeval on öö selgem, päev arenevate pilverünkade, hoovihma ja äikesega.

Neljapäeval ja reedel on ööd üsna selged. Minimaalsed termomeetrinäidud jäävad 10 piirimaile. Päeval piirab pisut kõrgemaks kerkiv õhurõhk pilvede arengut ja sajuhooge on hõredalt. Õhusoe kerkib 25 kraadini ja kraad-kolm kraadi ülegi. Laupäeval võib üle liikuv madalrõhulohk vihma heldemalt jagada ja siis on sooja 20 kraadi ümber.