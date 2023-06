Prantsuse politsei suurendas kohalolu pärast tapmisega seotud rahutusi

Kulleri mahalaskmine vallandas teisipäeval rahutused mitmes linnas.

Siseminister Gerald Darmanin ütles, et öö jooksul peeti kinni 31 inimest, 25 politseinikku sai viga ja 40 autot pandi põlema.

Pinged on koondunud Pariisi ja selle Nanterre'i eeslinna, kus 17-aastane Naël M. advokaatide sõnul teisipäeval liikluskontrolli käigus tapeti.

Nooruki tulistamises kahtlustatav politsenik on kinni peetud ja talle esitatakse tõenäoliselt tapmissüüdistus, teatas Nanterre'i prokuratuur.

Videod vahejuhtumist on äärmiselt šokeerivad, ütles Darmanin ning lubades põhjalikku juurdlust. Kaadrid näitavad kahte politseinikku kollase auto juhipoolsele aknale nõjatumas, siis hakkab auto sõitma ja üks politseinik tulistab aknast sisse. Auto sõidab vastu posti.

Ohver sai kuulihaava ja suri sündmuskohal, ütles prokuratuur avalduses. Üks kaasreisija peeti esialgu kinni, kuid lasti varsti vabaks. Teine põgenes ja politsei otsib teda.

Darmanin manitses inimesi rahu säilitama ja lubas tõe välja selgitada.

Ta ütles, et öösel pandi välja 1200 politseinikku ning kolmapäeval peab Pariisis ja selle ümbruse suurtes linnades korda 2000 politseinikku.

Politseivägivald tõi Nanterre'is ja teistes linnades inimesed tänavatele, raev puhkes iseäranis suurte kortermajadega elurajoonides, mille elanikke kimbutavad vaesus ja diskrimineerimine ning kus tuntakse, et politsei võimu kuritarvitamine jääb harilikult karistamata.

Naëli perekonna advokaat Yassine Bouzrou ütles, et nad nõuavad noormehe maha lasknud politseinikule mõrvasüüdistust ja tahavad, et juurdlus antaks üle mõnele teisele piirkonnale, sest nende arvates ei ole Nanterre'i uurijad erapooletud.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles kolmapäeval, et teismelise mahalaskmine politsei poolt on andestamatu.

"Teismeline sai surma. See on seletamatu ja andestamatu," ütles Marseille's viibiv Macron ja lisas, et juhtum liigutas kogu rahvast. President avaldas 17-aastase ohvri perekonnale kaastunnet.

Tule avamise mõistis kolmapäeval hukka ka peaminister Elisabeth Borne. Borne ütles, et teisipäevane politseioperatsioon Pariisi Nanterre'i eeslinnas ei järginud mingil juhul julgeolekujõudude tegutsemisreegleid.