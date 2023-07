Prantsuse politsei vahistas neljandal rahutuste ööl üle 1300 märatseja

Valitsus saatis ööseks tänavatele täiendavalt 45 000 politseinikku ja mitu soomusmasinat, et takistada pärast 2018. aasta lõpus toimunud "kollavestide" proteste kõige tõsisema kriisi laienemist, mis president Emmanuel Macroni võimuloleku ajal on aset leidnud.

Prantsusmaa siseministeeriumi teatel arreteeriti öö jooksul 1311 inimest, mida on märksa rohkem võrreldes 875-ga eelmisel ööl.

Videole jäädvustatud alžeeria ja maroko päritolu teismelise Naheli tulistamine on taas tõstnud päevakorda vaeste ja rassiliselt segunenud koosseisuga linnakogukondades juba kaua kõlanud kaebused politseivägivalla ja rassismi kohta.

President Macron on eitanud Prantsusmaa õiguskaitseorganite süsteemset rassismi.

Rahutuste käigus on põletatud hooneid ja sõidukeid ning rüüstati kauplusi. Märatsemine on levinud üle kogu riigi, sealhulgas sellistesse linnadesse nagu Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg ja Lille.

Rohkem kui 200 politseinikku on saanud vigastada ja sadu märatsejaid on vahistatud, ütles siseminister Gerald Darmanin ja lisas, et vägivallatsejate keskmine vanus on 17 aastat.

Reedeõhtused vahistamised hõlmasid ka 80 inimest Marseille's, kus elab palju Põhja-Aafrika päritolu inimesi. Sotsiaalmeedia piltidel oli näha plahvatust, mis raputas linna vana sadamaala, kuid võimud ütlesid, et nad ei usu, et hukkunuid on. Prantsusmaa suuruselt teises linna märatsenud protestijad rüüstasid ka relvapoodi ja võtsid sealt kaasa jahipüsse, kuid mitte laskemoona, teatas politsei.

Märatsemine on taaselustanud mälestused 2005. aastal kolm nädalat kestnud üleriigilistest rahutustest, mis sundisid toonast presidenti Jacques Chiraci kuulutama välja eriolukorra. Rahutused põhjustas kahe elektrilöögi saanud noormehe surm elektrialajaamas, kus nad politsei eest varjusid.

Olukorra leevendamiseks tegid haruldase avalduse Prantsuse jalgpallikoondise mängijad, kutsudes üles rahunema. "Vägivald peab lõppema, et jätta tee leinale, dialoogile ja ülesehitustööle," ütlesid nad koondise esiründaja Kylian Mbappe sotsiaalmeedia kontol tehtud postituses.

Alates rahutuste algusest on märatsejad rüüstanud kümneid poode ja põletanud maha umbes 2000 sõidukit. Lyonis süüdati tramm ja Põhja-Pariisis Aubervilliersis asuvas depoos lõhuti 12 bussi.

Üritused, sealhulgas kaks kontserti Pariisi äärelinna staadionil Stade de France, jäeti ära, samas kui rattavõistluse Tour de France korraldajad ütlesid, et on valmis kohanema iga olukorraga, kui tuur esmaspäeval Hispaaniast riiki siseneb.

President Macron lahkus reedel varakult Euroopa Liidu tippkohtumiselt Brüsselis, et osaleda kahe päeva jooksul juba teisel valitsuskabineti kriisinõupidamisel. President palus sotsiaalmeedias eemaldada "kõige tundlikumad" kaadrid mässudest ja avalikustada vägivalda õhutanud kasutajate isikud. Sotsiaalmeedias levitatavates videotes on näha leekides linnatänavaid.

Siseminister Gerald Darmanin kohtus Meta, Twitteri, Snapchati ja TikToki esindajatega. Snapchat on juba teatanud, et neil on nulltolerants vägivalda propageeriva sisu suhtes.