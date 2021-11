Silmet kavandab Ida-Virumaale magnetite tootmise suurtehast

Silmet kavatseb rajada Ida-Virumaale magnetite tootmiseks suurtehase ja laiendada haruldaste muldmetallide tootmist. Silmeti emafirma Neo Performance Materjals projekt on kasulik ka Euroopa Liidule, sest see vähendab strateegiliste toorainete sõltuvust Hiinast.

Pea 95 protsenti magnetitest, mida kasutatakse näiteks tuulikute ja elektriautode tootmises, tehakse praegu Hiinas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pandeemia on tarneid raskendanud ja Euroopa sõltuvust Hiinast veelgi suurendanud. Sillamäe Silmet on aga maailma suurim haruldasi muldmetalle tootev tehas väljaspool Hiinat ja seepärast on magnetitehase rajamine Ida-Virumaale loogiline.

"Kui me praegu toodame puhast neodüümi, mis läheb ümbertöötlemiseks Taisse, Taist edasi Hiinasse, kus tehakse magneteid, mis uuesti tulevad tagasi Euroopasse, siis me soovime just viimast osa siia tuua, seda kõrgema lisandväärtusega tarneahela osa," rääkis NPM Silmet OÜ juhatuse liige Raivo Vasnu.

"Euroopa Liidul on soov oma varustuskindlust parandada ja saada sõltumatuks kõigest, mis on väljaspool Euroopa Liitu," lisas ta.

Lisaks rohetehnoloogiates kasutatavate materjalide tootmisele tekib Silmetil võimalus vanu magneteid taaskasutada.

"Aga kuna meil on Sillamäel hüdrometallurgia olemas, kõik need jäägid saab kohe siin kohapeal ümbertöödelda. Mitte neid enam vedada ära Aasiasse, kus nende saatus on teadmata, vaid /.../ kui me võtame need tuulikud, mis praegu kasutusel on - esimeste tuulikute eluiga hakkab juba lõppema -, siis võtta sealt välja need 2,5 tonni magneteid ja lihtsalt siin uuesti neid jahvatada ja ümbertöödelda uuteks," selgitas Vasnu.

Tootmise laiendamine ja uue tehase ehitamine maksab kuni 250 miljonit eurot ja toob Ida-Virumaale kuni 1000 töökohta.

Magnetitehas võiks tootmist alustada 2024. aastal ja rahuldada Euroopa ettevõtete magnetite vajaduse kuni viiendiku ulatuses.