- Zaluznõi: iga meetri vabastamine tuleb vere hinnaga;

Ukraina kaitsejõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi ütles intervjuus The Washington Postile, et teda ärritavad kommentaarid nagu Ukraina väed edeneksid riigi ida- ja lõunaosas oodatust aeglasemalt, kuna iga meetri vabastamine tuleb vere hinnaga. Zaluznõi tõi esile, et Ukraina suurimad toetajad ei läheks ise kunagi enda vägedega pealetungile omamata ülekaalu õhus.

Ukraina pole veel saanud moodsaid lääne päritolu hävituslennukeid, kuid samas oodatakse ukrainlastelt kiirelt enda okupeeritud alade vabastamist. Parimal juhul jõuavad USA päritolu F-16 hävituslennukid Ukrainasse sel sügisel.

Valeri Zalužnõi rõhutas, et omamata täiel määral sobivat sõjavarustust ei ole kiired pealetungiplaanid realistlikud. Samas toimub Zalužnõi sõnul Ukraina alade vabastamine, kuid mitte nii kiiresti kui vaatlejad sooviks.

Ukraina kaitsejõudude ülemjuhataja sõnul on ta oma muresid edastanud ka USA staabiülemate ühendkomitee esimehele kindral Mark Milleyle, kellega Zalužnõi suhtleb mitu korda nädalas. Valeri Zalužnõi tõi näiteks, et ta võib öelda Milleyle: "Kui ma ei saa nädalaga 100 000 suurtükimürsku, siis hukkub 1000 inimest. Astu minu kingadesse". Zalužnõi sõnul saab ta aru, et Milley ei saa neid otsuseid ise teha, kuid iga päev sureb Ukrainas palju inimesi ning seda ka otsuste mitte tegemise tõttu.

Valeri Zalužnõi mainis intervjuus, et tal on oma juhtimispunktis pidev ülevaade õhuruumist Ukraina, NATO riikide kohal Ukrainast lääne pool ja Ukraina piirist ida pool Venemaal. Zalužnõi sõnul on Ukraina läänepiiril õhupatrullis kaks korda rohkem lennukeid kui on Venemaal korraga õhus lennukeid, mis Ukraina positsioone ründavad. Miks me ei võiks võtta vähemalt kolmandiku neist, küsis kindral retooriliselt.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas reedel, et riigi väed teevad edusamme kõikides suundades, vahendas The Guardian.

"Kui räägime kogu rindelõigust, nii idas kui ka lõunas, siis oleme haaranud strateegilise initsiatiivi ja liigume edasi igas suunas," ütles Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar.

Budanov: FSB sai käsu Prigožin tappa

Pärast relvastatud mässukatset Venemaal sai Vene riiklik julgeolekuteenistus (FSB) ülesande tappa selle korraldaja, Wagneri erasõjaväe juht Jevgeni Prigožin, vahendas portaal Unian reedel Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse juhi Kõrõlo Budanovi usutlust ameerika ajakirjaniku Howard Altmaniga.

Budanov märkis, et aeg näitab, kas katsed Prigožin mõrvata õnnestuvad.

"Nii või teisiti ei ole ükski võimalik mõrvakatse kuigi kiire. Neil on vaja aega, et töötada välja sobiv lähenemisviis ja jõuda faasi, kus nad on valmis suuremahuliseks operatsiooniks. Kuid tahan rõhutada, et lahtiseks jääb küsimus, kas neil õnnestub see operatsioon läbi viia. Kas nad julgevad seda käsku täita?" ütles Budanov.

Ukraina sõjaväeluure: Venemaa vähendab Zaporižžja tuumajaamas töötajate arvu

Ukraina sõjaväeluure teatas, et Venemaa vähendab Zaporižžja tuumajaamas järk-järgult töötajate arvu. Luure teatas, et tuumajaamast lahkus kolm Venemaa riikliku tuumafirma Rosatom töötajat.

BBC: Wagner jätkab palgasõdurite värbamist Ukraina sõtta kogu Venemaal

BBC ajakirjanikud helistasid kümnetesse Venemaal asuvatesse palgasõdurite värbamiskeskustesse.

BBC ajakirjanikke huvitas eelkõige võimalus astuda Wagneri koosseisus Ukraina vastu sõtta. Ajakirjanikud kasutasid helistamiseks Venemaa numbrit.

BBC hinnangul põhineb Wagneri kontaktisikute nimekiri peamiselt erinevatel võitlusklubidel, mille seas võitluskunstide koolid ja poksiklubid.

Näiteks Murmanskis kinnitas üks naine spordiklubist Viking, et nad värbavad jätkuvalt inimesi sõjas osalemiseks. Sarnase vastuse andis Krasnodarist pärit värbaja.

"Me töötame. Kui midagi oleks muutunud, siis oleksid nad meile öelnud. Aga midagi sellist pole olnud," rääkis värbaja.

Mitmetelt numbritelt kinnitati ajakirjanikele, et uued palgasõdurid sõlmivad lepinguid endiselt erasõjafirma Wagneriga ja mitte Venemaa kaitseministeeriumiga.

"Kaitseministeeriumil pole sellega absoluutselt mingit pistmist. Miski pole seisma jäänud, jätkame inimeste värbamist," teatas mees Volgogradi spordiklubist Sparta.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles neljapäeval, et ei pea veel vajalikuks Wagneri eraväega seotud Venemaa sündmuste kohta järeldusi teha.

"Praegu on järeldusi teha veel liiga vara," ütles peasekretär Brüsselis ajakirjanikele.

"Me ei tea, kui palju Wagneri võitlejaid Valgevenesse või teistesse riikidesse jõuab," lisas Stoltenberg.

Ukraina sõjaväelased Bahmuti ümbruses Autor/allikas: SCANPIX/AP/Alex Babenko

Vene rünnakus Hersoni ja Zaporižžja oblastile hukkus kuus inimest

Ukraina võimud teatasid reedel, et Vene vägede rünnaku tõttu hukkus Hersoni ja Zaporižžja oblastis kuus tsiviilisikut. Vigastada sai seitse inimest, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas neljapäeval Sumõ oblastis asuvat kolme asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.

Vene meedia andmetel vabastati Surovikin pärast ülekuulamist

Vene kindralit Sergei Surovikinit ei vahistatud, vaid sõjaväelane kuulati üle ja vabastati seejärel, vahendas neljapäeval Vene meedia versiooni sündmuste käigust ukrainlaste uudisteagentuur UNIAN.

Kaks peastaabile ja Venemaa Föderaalsele Julgeolekuteenistusele (FSB) lähedast allikat ütlesid meediale, et Surovikinit ei vahistatud ja mees ei viibinud Lefortovo vanglas, vaid kindral kuulati üle ja vabastati seejärel.

Lääne meediakanal Bloomberg kirjutas samuti, et Surovikinit kuulati üle Prigožini mässu osas. Väljaande vestluskaaslase sõnul ei hoitud Surovikinit vanglas ning uurijad kohtlesid teda hoole ja ettevaatusega, et mitte vihastada tema toetajaid sõjaväelaste seas.

Hollandis baseeruv Vene sõltumatu ajaleht Moscow Times teatas kolmapäeval Surovikini vahistamisest. Info põhines kahel Vene kaitseministeeriumi allikal.

USA ajaleht New York Times teatas varem ametlikele allikatele viidates, et Surovikin teadis Vene erasõjafirma Wagneri juhi Jevgeni Prigožini mässuplaanidest ette.

Suurbritannia kaitseministeerium: Venemaa tegelikud kulud sõjale pole teada

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma hommikuses rindeülevaates esile Stockholmi rahu-uuringute instituudi (SIPRI) hiljutise raporti, mille kohaselt on Venemaa sõjaliste kulutuste eelarve mahuks hinnanguliselt 6,6 triljonit rubla (ligikaudu 85,8 miljardit dollarit). See on Venemaa SKP-st ligikaudu neli protsenti, Veel 2021. aastal enne Venemaa täieulatuslikku sõjalist kallaletungi Ukrainale oli Vene kaitse-eelarve ligikaudu 3,6 protsenti SKP-st.

Venemaa tegelike sõjaliste kulutuste maht pole läbipaistmatuse tõttu selge. Venemaa riigieelarve kuluridadest ligikaudu 22 protsenti on salastatud. Britid tõid esile, et kuigi ainult osa Vene kaitse-eelarvest läheb Venemaa sõjategevuse rahastamiseks Ukrainas, siis on sõja tõttu täiendavaid julgeolekukulutusi okupeeritud aladel ning Ukrainaga piirnevates oblastites.

Ukraina saab riigi taastamiseks Maailmapangalt 1,5 miljardit

Ukraina peaminister Denõss Šmõhal teatas reedel, et Ukraina saab maailmapangalt riigi taastamiseks ja ülesehituseks 1,5 miljardit dollarit. Raha andmise jaoks andis tagatisi Jaapani valitsus.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 560 sõdurit ja 11 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 228 340 (võrdlus eelmise päevaga + 560);

- tankid 4041 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 7863 (+6);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 308 (+0);

- suurtükisüsteemid 4127 (+11);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 630 (+3)

- õhutõrjesüsteemid 389 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 3519 (+6);

- tiibraketid 1261 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6785 (+5);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 569 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.