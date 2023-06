Tallinn ostab kolmsada 5000-eurost varjupuud

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet rääkis, et tänavatel, mille ääres on vähe puid, tekivad suviti nii-öelda kuumasaared ehk väga palavad piirkonnad. "Ja lisaks muudele riskidele, mida need kujutavad, on need eriti problemaatilised inimestele, kes seal parajasti liiguvad," rääkis Svet.

"Ja seetõttu me tahtsime sellel aastal katsetada praktikaga, kus me istutaks kõnniteede äärde suuri puid või varjupuid, nagu meie neid ise nimetame," lisas Svet.

Ta märkis, et puud mängivad olulist rolli ka elurikkuse edendamisel. "Puu on paigaks, kus elavad linnud, väikesed loomad ja putukad," ütles abilinnapea.

Tavaliselt istutatakse linna umbes kuue sentimeetri jämedusi puid. Nüüd plaanib linn tellida istikud, mille tüve läbimõõt oleks 20–25 sentimeetrit. "Mis hakkab olema nende puude kõrgus, seda me ilmselt oskame vastata siis, kui meil kõik need hanked on ellu viidud," sõnas Svet ja märkis, et istutustööd peaks algama sügisel.

"Need tulevad peaaegu kõikidesse Tallinna linnaosadesse. Näiteks Loo peatuse äärde, Läänemere teele, Mustakivi teele, Mustamäe teele, Merivälja teele, Madala bussipeatuse piirkonda," loetles abilinnapea, kelle sõnul istutatakse puid juurde ka mänguväljakute juurde.

"Kesklinnas meil käib veel nende asukohtade täpsustamine, kuna kesklinnas on keerulisem olukord maa-aluste võrgustikega," rääkis Svet. "Siin on meil veel plaanid koostamisel, aga ma arvan, et kuskil suve lõpuks see nimekiri on lõplikult paigas. Aga kindlasti mitukümmend suurt puud meil ka kesklinna tänavatele tekib."

Üks suurem puu koos transpordi, istutamise ja kaheaastase hooldusega maksab Sveti sõnul umbes 5000 eurot. Mõned nädalad tagasi Tallinna lisaeelarve eelnõu tutvustades rääkis linnapea Mihhail Kõlvart, et kokku plaanitakse soetada 300 suuremat puud.

Ehkki täpsed summad selguvad pärast hankeid, tähendaks see kokku umbes 1,5 miljonit eurot. Veel pool miljonit on eelarves mõeldud väiksemate puude soetamiseks.

"Puu kasvatamine võtab aega ja kui meil õnnestub tuua linna tänavatele suuremaid puid, siis nende väärtus linnalooduse ja inimeste jaoks on märksa kõrgem," ütles Svet, kelle sõnul võivad suuremad puud hoopis kokkuhoidu tuua.

"Tänaval, kus varju kunagi ei ole, võib asfalt sulama hakata ja hiljem võib tekkida vajadus seda uuendama hakata, mis omakorda võib tähendada kulusid linnaeelarvele," lausus abilinnapea.

"Kui see praktika ennast erinevates kohtades õigustab, siis võib-olla on see ka see, mida me hakkame tulevikus rohkem nõudma oma lepingupartneritelt, kes tänavaid ehitavad. Et ka sinna istutataks juba suuremad puud," lisas Svet.

Tema sõnul istutatakse terve hulk puid ka praegu lahti kaevatud kesklinna tänavate äärde. Nendes projektides on küll väiksemad istikud. "Kui me soovime neid nõudeid suurendada, siis meil on võimalik sõlmida ka lepingu lisa. Aga selle aruteluni töövõtjatega jõuame me siis, kui meil endal tekib kogemus," ütles Svet.