Rahutused Prantsusmaal: võimud toovad tänavatele 40 000 politseinikku

Kulleri mahalaskmine vallandas rahutused mitmes linnas. Võimud alustasid kullerit tulistanud korrakaitsja suhtes uurimist.

"Arvestades senist uurimist ja kogutud informatsiooni, siis prokurörid usuvad, et tulirelva kasutamiseks polnud õiguslikud tingimused täidetud," ütles neljapäeval Nanterre'i prokurör Pascal Prache.

Pinged koondusid kõigepealt Pariisi ja selle Nanterre'i eeslinna, kus 17-aastane Nael liikluskontrolli käigus tapeti. Põhja-Aafrikast pärit teismelise surm tekitas viha üle kogu Prantsusmaa ning protestijad leiavad, et politsei kasutab tihti liiga palju vägivalda. Rahutused levisid ööl vastu neljapäeva teistesse linnadesse. Võimud arreteerisid umbes 150 inimest, vahendas Financial Times.

Linnapead teatasid juhtumitest, kus inimesed panid põlema valitsuse hooneid. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus neljapäeval kokku erakorralise kriisikoosoleku. Macron kritiseeris vägivalda ja ütles, et selline käitumine pole õigustatud.

Prantsuse võimud on nüüd kõrgendatud valmisolekus. Sarnased rahutused puhkesid ka 2005. aastal, kui Pariisis vaeses eeslinnas sai politsei eest põgenemise käigus surma kaks teismelist. Võimude uuringute kohaselt on sellistes piirkondades palju sisserändajaid ja nende järeltulijaid. Kuigi nad on Prantsusmaa kodanikud, siis tihti on neil raskusi töökoha leidmisel.

17-aastase Naeli tapmist on kommenteerinud juba ka opositsioonipoliitikud. Vasakpoolsete liider Jean-Luc Melenchon kritiseeris politsei tegevust, parempoolsete juht Jordan Bardella aga kaitses politseid.