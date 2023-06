Rahutused Prantsusmaal: võimud vahistasid ligi 900 inimest

Prantsusmaal jätkuvad rahutused seoses 17-aastase hukkumisega politsei käe läbi. Rahutused üle riigi kestavad kolmandat päeva ning on levinud ka naaberriiki Belgiasse. Prantsuse võimude teatel on neljapäeval ja reedel kinni peetud ligi 900 inimest.

17-aastase teismelise hukkumine Prantsuse politseijõudude käe läbi tekitas vihase vastureaktsiooni üle kogu riigi. Paljud protestijad leiavad, et politsei kasutab tihti liigset vägivalda ning politseis esineb süsteemset vägivalda. . Pahameel politseijõudude vastu on eelkõige piirkondades, kus elavad pigem vaesemad inimesed või elavad koos eri etnilise taustaga inimesed. Prantsusmaa president on siiani rassismi esinemist politseijõududes eitanud ning Prantsuse valitsus lubas 2020. aastal rassismi vastu julgeolekujõududes nulltolerantsi.

Prantsusmaa siseminister Gerald Darmanin teatas , et võimud toovad neljapäeval rahutuste tõttu välja 40 000 politseinikku. Darmanin avaldas ka toetust politseinikele ja tuletõrjujatele.

Neljapäeval algasid protestid rahumeelselt. Õhtu poole hakkasid mõned protestijad märatsema. Politseinikud kasutasid neljapäeval Nanterre'is meeleavaldajate vastu pisargaasi. Vägivaldsed kokkupõrked protestijate ja politsei vahel toimusid Lille'is, Marseille's ja Montpellieris. Protestijad panid põlema autosid ja prügikaste.

Pariisi kesklinnas rüüstasid protestijad kauplusi, võimud vahistasid 14 inimest. Protestijad rüüstasid veel ka Pariisi äärelinnades asuvaid kauplusi. Pariisist edelas asuv Clamarti linn neljapäeval kuulutus rahutuste tõttu välja öise liikumiskeelu. Osalise liikumiskeelu kehtestasid veel Compiegne ja Neuilly-sur-Marne. Viimastel andmetel on Prantsusmaal vahi alla võetud 875 inimest, vahendas Reuters.

Rahutused levisid ka Prantsusmaa naaberriiki Belgiasse. Brüsseli politsei vahistas kümmekond inimest. Politsei teatas, et põlema pandi vähemalt üks auto.

Tapetud teismelise ema ütles, et ei kanna politseijõudude vastu viha. "Ma ei süüdista politseid, ma süüdistan ühte inimest, kes võttis mu pojalt elu," ütles teismelise ema.

Teismelise tapnud korrakaitsja advokaat teatas, et politseinik vabandas perekonna ees. Teismelise tulirelvaga tapnud politseinik on ise oma tegu tunnistanud, kuid tema sõnul tegi ta surmava lasu tahtmatult. Neljapäeval algatati lasu teinud politseiniku vastu ametlik juurdlus.

Peaminister Borne: valitsus kaalub korra taastamiseks kõiki variante

Prantsusmaa peaminister Elisabeth Borne nimetas hommikul sotsiaalmeedias seni toimunud vägivalda lubamatuks ja andestamatuks. Borne kinnitas oma toetust ja usaldust politseile, politseiametnikele ja tuletõrjujatele, kes täidavad julgelt oma kohustusi. Borne'i sõnil on peamine eesmärk rahvuslik ühtsus ja viis selle saavutamiseks on korra taastamine.

Prantsusmaa presidendi kantselei teatas reedel, et Emmanuel Macron kutsus kokku ka uue kriisikohtumine. Macron kutsus ka neljapäeval kokku erakorralise kriisikoosoleku. Macron lühendab seetõttu oma reisi Brüsselisse, kus ta võtab osa Euroopa Liidu tippkohtumisest.