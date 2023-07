Ekspert: Wagneri rahastuse tunnistamine on tõend Putini vastu kohtus

Ukrainlaste sõnul õnnestus neil ära hoida kõik ööl vastu pühapäeva tehtud droonirünnakud pealinnale Kiievile. Briti ajalehe andmetel on Venemaa presidendi avalik möönmine, et Wagnerit on rahastanud Vene riik, tõend tema vastu rahvusvahelises kohtus.

Oluline 2. juulil kell 7.00:

Ukraina: väed lõunas edukad

Ukraina väed teevad edusamme ja liiguvad edasi mööda lõunapoolset rindejoont, teatas laupäeval Ukraina Donetski ja Zaporižžja oblastis sõdivate sõjaliste jõudude komandör kindral Oleksandr Tarnavski.

Viimase 24 tunni jooksul täitsid suurtükiväe ja raketivägede üksused Tarnavski sõnul 1201 tulemissiooni.

Tarnavski lisas, et selle aja jooksul hukkus või sai haavata ligi kaks kompaniid Vene vägesid. Kompanii on väeosa, mis võib koosneda kuni 200 sõdurist.

Hävitati 14 Vene sõjatehnika ühikut, sealhulgas soomustransportöörid, droonid, iseliikuvad suurtükiväesüsteemid ja Grad raketiheitjasüsteemid.

Wagneri rahastuse tunnistamine tõend Putini vastu

Vene diktaatori Vladimir Putini ülestunnistus, et Wagneri palgasõdurite rühmitus on valitsuse rahastatud, võib muuta tema sõjakuritegudes süüdi mõistmise lihtsamaks, vahendas The Guardian.

Venemaa valitsus on varem püüdnud distantseeruda palgasõdurite rühmitusest, mida süüdistatakse sõjakuritegude toimepanemises Ukrainas, Süürias ja mitmetes Aafrika riikides.

27. juunil sõjaväelastele peetud pöördumises tunnistas Putin aga, et Wagner sai 2022. aasta maist 2023. aastani Venemaa riigieelarvest ühe miljardi dollari.

The Guardianis tsiteeritud õigusekspertide sõnul on rahastamise möönmine märkimisväärse tähtsusega.

"Rahastamine ei ole iseenesest piisav, et öelda, et keegi on vastutav rahvusvahelise kuriteo eest, aga see muudab raskemaks öelda, et "neil asjadel pole meiega mingit pistmist"," ütles üks ekspert The Guardianile.

Kiiev: öise õhurünnaku droonid hävitati

Kiievi ametnikud ütlesid, et linna õhutõrje tulistas 2. juuli öösel alla kõik Vene droonid, mis rünnakus pealinnale lendu lasti.

"Meie õhutõrjejõud avastasid ja hävitasid kõik vaenlase sihtmärgid Kiievit ümbritsevas õhuruumis," ütles Kiievi linna sõjaväeadministratsiooni juht Serhiy Popko Telegramis.

Popko ütles, et esialgsetel andmetel ründas Venemaa linna Iraanis toodetud Shahedi droonidega.

Teavet hukkunute või kahjude kohta pole veel avaldatud, lisas Popko, öeldes, et rünnaku kohta on lisateavet tulemas.

Vahetult pärast südaööd aktiveeriti Ukraina kesk-, ida- ja lõunaoblastis õhurünnakute hoiatused. Õhuvägi hoiatas drooni- ja raketirünnakute ohu eest kogu riigis.