Tallinna ajutine trammiliin 6 Koplist Tondile muutub püsivaks

Aprillis liinile toodud ajutise trammiliini number 6, mis sõidab liinil Kopli–Tondi, plaanib linnavalitsus jätta käiku püsivalt. Teised trammiliinid, mis on esmaspäevast kõik suletud, avatakse sõitjatele septembris.

"Aprillis liinile toodud ajutine trammiliin number 6, mis sõidab liinil Kopli–Tondi jääb sõitjaid teenindama ka peale esmaspäeva. Kuna nõudlus Koplit ja Tondit ühendava trammiliini vastu osutus suureks, kaalume trammiliini 6 säilitamist ka peale Vanasadama trammitee valmimist," sõnas Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ERR-ile.

Esmaspäevast sõidabki Tallinnas ainult trammiliin 6, teised liinid on teetööde tõttu terveks suveks suletud.

"Nii Tallinna linn tellijana kui ka meie töövõtjad annavad endast parima, et trammiliikluse katkestus kestaks võimalikult lühikest aega ja häiriks linnaelu nii vähe kui võimalik. Just seepärast oleme vastavad tööd kavandanud juulisse ja augustisse – peale laulu- ja tantsupeo lõppu ning enne sügist. Praeguse seisuga plaanime taastada trammiliinide number 2 ja 4 liikluse septembri alguses ning trammiliinide number 1 ja 3 liikluse septembri keskpaiku," selgitas Svet.

Liinide avamine septembris pole aga sugugi kindel. "Siiski peab tõdema, et ehitus on olemuslikult dünaamiline protsess ning hoolimata ettevalmistustest võib tegelik elu plaanidele vahele segada. Anname kõikidest muutustest jooksvalt teada meedia ja teiste kanalite kaudu. Aktuaalne info on üleval ka muudatuste poolt mõjutatud liinide ühistranspordipeatustes üle linna," sõnas Svet.

Tallinna trammiliinide töö katkestused on põhjustatud Vanasadama trammiliini rajamise ja Jõe–Pronksi tänava renoveerimistööde tõttu.