Tallinna liiklusolukord peaks hakkama septembris paranema

Kuigi Tallinnas toimuvaid teetöid võiks loetlema jäädagi, siis toob abilinnapea Vladimir Svet välja neli, mis tallinlasi enim mõjutavad.

"Vanasadama trammiehitus, Jõe-Pronksi rekonstrueerimine, Vana-Kalamaja ning nüüd lisandunud ka Tondi eritasandiline ristmik on need, mis mõjutavad meie liikluspilti kõige rohkem," loetles ta.

Teedetööde lõksus on ehitusi ümbritsevad ettevõtted, keda klient enam üles ei leia. Narva maantee kingsepaäri ja Narva kohviku omanike hinnangul on käive ehitustööde algusest alates kukkunud 70 protsenti.

"Väga halvasti, superhalvasti. Kohvik veel elab, aga pagaritööstus – 70 protsenti käibest maha," ütles Narva kohviku esindaja.

"Kindlasti inimesed ei tea, et me oleme lahti, kuna on suur ehitus ja reklaami ei ole võimalik anda, kuna käive on kukkunud. /.../ Meil ei ole koostööd linnaga, aga tahaks loota, et linn ka mõtleb väikeste ettevõtete peale," rääkis Jalatsite Parandus Köösner omanik Olga Unda.

"Ma arvan, et kõige parem, mida me saame praegu teha, on võimalikult kiiresti oma töödega ühele poole saada, et kliendid saaksid lihtsalt need ettevõtted uuesti üles leida," sõnas Svet.

Mõjutusi tunnevad ka linnaelanikud.

"See ikkagi häirib, kui igal pool on teetööd ja ei tea täpselt, kuhu minna ja kust kaudu läbi saab," ütles Mia.

"Just tahtsimegi tulla siiapoole ja siis mõtlesime, me ei näinud täpselt, kust läbi saaks minna," rääkis Eliise.

"Lähed kohtumisele, aga siis kohtumine jääb ära selle tõttu, et sa õigeks ajaks ei jõua," ütles Eduard.

Suuremad ehitusteettevõtted nagu Merko Ehitus, KE Infra ja teised ütlevad, et ehitused püsivad graafikus. Septembrist läheb aga paremaks.

"Õppeaasta alguseks peaksid ühele poole saama tööd Liivalaia tänaval. Selleks ajaks meil peaks olema lõppenud kõik tööd, kõik suuremad tööd kindlasti Vana-Kalamaja tänaval. Selleks ajaks on meil lahti Vabaduse väljaku tunnel, on lõppenud tööd ka ühistranspordi peatustel," selgitas Svet.

"Siis meil hakkavad käima trammid 2 ja 4. Siis me saame avada sellise liiklustrajektoori nagu Liivalaia-Pronksi-Kunderi, Liivalaia-Pronksi-Gonsiori, Liivalaia-Pronksi-Raua. See tegelikult annab väga palju liiklusele juurde just kesklinna kandis," lisas ta.