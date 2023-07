Teisipäev püsib tuuline ja vihmane

Teisipäeva öö on Eestis vahelduva pilvisusega ja mitmel pool vihmahoogudega, võimalik on äike. Sajuhood on kohati intensiivsed. Puhub edela- ja lõunatuul 5 kuni 11, puhanguti kuni 16, saartel ja rannikul 12 kuni 17, puhanguti 25 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Hommik on samuti vihmahoogude ja äikesevõimalusega. Edelatuul ulatub iiliti üle 15, saartel ja rannikul kuni 25 meetrini sekundi. Sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Sadu on kohati tugev. Puhub edelatuul 7 kuni 13, puhanguti kuni 18, saartel ja rannikul kuni 24 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 21, kohati rannikul ja sajupilvede all 15 kraadi.

Õhtul vihmahood jätkuvad ja äikeseoht püsib. Edelatuul ulatub iiliti 15, saartel ja rannikul kuni 20 meetrini sekundis. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Kolmapäeva öö ja ennelõuna on mitmel pool sajuhoogude ja äikesega, pärastlõunal sadu harveneb. Ka tuul annab järele. Sooja on öösel 10 kuni 16, päeval 18 kuni 23 kraadi.

Neljapäeva öösel jõuab saartele vihmasadu ja levib mandrile, ühes sajuga on äikest. Päeva teises pooles jääb sadu alates Edela-Eestist järele. Tuul on mõõdukas. Öösel on sooja 11 kuni 17, päeval 18 kuni 23, Kirde-Eestis kuni 25 kraadi.

Reedel ja laupäeval on näha enam selget taevast, mõnel pool on ka pilvi ja vihmahooge. Öised miinimumid ei tohiks langeda 10 kraadist madalamale, päevamaksimumid tõusevad 25 kraadini.