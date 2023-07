Tallinna taristuprojektid ootavad sahtlis riigi rahasüsti

Tallinn on viimastel aastatel tutvustanud mitmeid suuri taristuprojekte, mis on praeguseks aga soiku jäänud. Linn ütleb, et projekte pole lükatud sahtlisse, vaid need antakse käiku, kui riik neile raha leiab.

Tallinn on aastate jooksul tutvustanud mitmeid suurejoonelisi taristuprojekte, mis kohe-kohe töösse peaksid minema. Mõne aja möödudes on aga saabunud vaikus ja neist projektidest pole avalikkus enam kuulnud. Näiteks jalakäijatele mõeldud Peatänav, mis peaks kulgema Hobujaamast mööda Narva maanteed. Hetkel käivad Hobujaamas hoopis Vanasadama trammiliini ehitustööd, kuid Peatänavat selle käigus ei rajata.

"See praegune ehitus mitte kuidagi ei mõjuta seda võimalust ehitada kunagi peatänav. Sellel aastal me püüame ära lahendada need takistused, mis on siin olnud sellel teekonnal, et jätkata peatänava projekteerimisega ja loodetavasti saame siis aasta lõpus rääkida sellest, mis on selle ajakava," ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet (Keskerakond).

Samuti trammitee, mis pidi end Pärnu maanteelt Rävala puiesteele murdma. Isegi maja, mis sinna kümmekond aastat tagasi ehitati, projekteeriti arvestusega, et selle alt hakkab tramm läbi sõitma.

"Ma arvan, et siin tuleb ausalt öelda, et veel neli aastat tagasi sellest räägiti üpris kindlas kõneviisis, praeguse teadmise juures ei ole ta meil kuidagi aktiivses arenduses. Hetkel on prioriteetne pigem Liivalaia trammikoridor, sest see annab võimaluse tulevikus paremini siduda suuremaid tõmbekeskuseid ehk Kristiine keskust, kesklinna ja teisi piirkondi," sõnas Svet.

Samuti on soiku jäänud Viljandi maanteed Tervise tänavaga ühendama pidanud läbimurre ja raudtee alt kulgema pidanud tunnel.

"Selle objektiga oli idee, et kui see saab rajatud, siis võiks tekkida Järve asumi kandis selline ühendustee Tervise tänavaga, mis looks justkui loogilise jätku selle väikese ringteega," sõnas Svet.

Tallinna väike ringtee, mis peaks viima liikluse kesklinnast välja ühendades Tartu maantee Viljandi maanteega, on aga riiklik taristuobjekt, mida Tallinn ise ei rahasta.

"Projekteerimistingimused on väljastatud, aga need on vaidlustatud. Me oleme Tallinna väikese ringtee projekteerimistingimustega hetkel kohtus," sõnas transpordiameti teehoiuteenistuse juhi kohusetäitja Viktor Kisseljov.

Nimelt on kaks maaomanikku vaidlustanud maade võõrandamise. Kuigi täna tuli kohtust riigi jaoks positiivne otsus, on üks omanikest otsuse juba vaidlustanud. Transpordiamet loodab, et kohtuvaidlus jõuab lõpule veel selle aasta sees. Ent see on vaid pool muret.

"Hetkel eelprojekti alusel eeldatav maksumus on umbes 200 miljonit eurot. Ka rahastuse osas ei ole hetkel teehoiukavas rahalisi vahendeid ette nähtud. Sellest me peame hakkama läbirääkimisi pidama siis, kui kohtuprotsess on lõpule jõudnud," sõnas Kisseljov.

Teehoiukavas aga investeeringuteks raha ei ole ega lähiaastatel ka tule, sest rahastus hoopis kahaneb, mitte ei kasva. Tallinna väikest ringteed ootab ka Rae vald. Sel kümnendil seda ilmselt ei juhtu. Paralleelselt on räägitud Tallinna-Jüri trammiliinist.

Kuna sel kümnendil seda ilmselt ei juhtu, loodavad nad paralleelselt lahendada oma transpordimuret ühistranspordiga. Pealinna ja Rae valla vahel sõidab iga päev 15-20 000 inimest, enamik neist autodega. Aastaid on räägitud Tallinnast Jürisse kulgevast trammiliinist.

"Kas on see tramm, kas see on buss, isesõitev buss, mõni kolmas-neljas liikumisviis, see siis õige pea selgub. Esimene etapp on meie nägemuses Tallinna lennujaamast kuni ristumiskohani Tallinna väikese ringteega. Sealt edasi siis Rail Balticu peatuseni Assakul ja kolmas etapp oleks siis sealt edasi Jürisse," sõnas Rae abivallavanem Anna Õuekallas (Reformierakond).

Uus liin peaks valmima pealinnaga koostöös. Tallinn peab aga olulisemaks muid trammiliine ning kaalub esmalt Liivalaia, Järve ja Pelguranna liini vahel. Muu on tulevikumuusika.