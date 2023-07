Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval oma Prantsuse kolleegile Emmanuel Macronile, et Venemaa kavandab ohtlikke provokatsioone okupeeritud Zaporižžja tuumajaamas. Ukraina sõjaväelased teatasid, et riigi väed teevad lõuna- ja idarindel edusamme.

Oluline 5. juulil kell 5.55:

- Zelenski: Venemaa kavandab ohtlikke provokatsioone Žaporižžja tuumajaamas;

- Kiiev: Ukraina väed teevad rindel edusamme;

- Biden võõrustab Rootsi peaministrit arutamaks NATO-t ja Ukraina sõda;

Zelenski: Venemaa kavandab ohtlikke provokatsioone Žaporižžja tuumajaamas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval oma Prantsuse kolleegile Emmanuel Macronile, et Venemaa kavandab ohtlikke provokatsioone okupeeritud Zaporižžja tuumajaamas.

"Ma hoiatasin Emmanuel Macroni, et okupatsiooniüksused kavandavad ohtlikke provokatsioone Zaporižžja tuumajaamas," ütles Zelenski pärast telefonivestlust Macroniga.

"Me leppisime kokku, et hoiame olukorra maksimaalse kontrolli all koos IAEA-ga (Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga)," lisas Zelenski.

Zelenski ütles teisipäeva õhtul traditsioonilises pöördumises, et Venemaa on paigaldanud tuumajaama "lõhkelaengutele sarnanevaid objekte".

Ukraina relvajõud teatasid varem võimalikest lõhkelaengutest, hoiatades "võimalikust valmistumisest provokatsiooniks Zaporižžja tuumajaama territooriumil lähitulevikus".

Armee teatel on tuumajaama kolmanda ja neljanda reaktori katusele paigaldatud "lõhkeseadeldistele sarnanevad objektid".

Moskvas süüdistas Vene tuumaagentuuri Rosatom nõunik Renat Kartšaa omakorda Kiievit rünnaku kavandamises tuumajaamale. Tema väitel kavatseb Ukraina kasutada ööl vastu kolmapäeva jaama ründamiseks täppiskaugrelvi ja droone.

Kiiev: Ukraina väed teevad rindel edusamme

Ukraina sõjaväelased teatasid, et riigi väed teevad lõuna- ja idarindel edusamme. Tauria väejuhatuse pressiesindaja teatas, et Ukraina väed on Berdjanski suunas edasi liikunud kuni kaks kilomeetrit, vahendas The Kyiv Independent.

"Vene väed üritavad rünnata Rivnopoli suunas, püüdes samal ajal tõrjuda Ukraina edasiliikumist lõuna suunas," teatas pressiesindaja.

Rivnopil asub Velõka Novosilkast umbes kümme kilomeetrit edelas. Ukraina väed vabastasid Rivnopoli juuni lõpus. Varem vabastatud Novodarivka paikneb Rivnopilist lääne suunas ning asub juba Zaporižžja oblasti territooriumil.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas teisipäeva õhtul, et Ukraina väed liiguvad edasi Bahmuti lõunatiival. Maljari sõnul üritavad Vene väed edasi tungida Lõmani suunal. Maljar ütles, et Ukraina väed suutsid viimase nädala jooksul vabastada riigi lõunaosas lähistel 28,4 ruutkilomeetrit.

Ukraina relvajõud teatasid samuti, et riigi väed hävitasid Donetski oblastis asuva suure Venemaa armee laohoone, vahendas Ukrainska Pravda.

Biden võõrustab Rootsi peaministrit arutamaks NATO-t ja Ukraina sõda

Rootsi peaminister Ulf Kristersson teeb kolmapäeval visiidi Valgesse Majja, et arutada USA presidendi Joe Bideniga Atlandi-ülest julgeolekukoostööd, sõda Ukrainas ja Rootsi teed alliansi liikmeks saamise suunas.