Meedia: USA võib vahetada Gershkovichi Vene küberkurjategija vastu

Gershkovich on praegu Moskvas asuvas Lefortovo vanglas. Vene võimud vahistasid ta 29. märtsil kahtlustatuna spionaažis. USA, Gershkovichi tööandja ajaleht Wall Street Journal ja ajakirjanik ise on spionaažisüüdistused kindlalt tagasi lükanud.

Vene küberkurjategijad Roman Seleznjov, Vladislav Kljušin, Aleksandr Vinnik, Deniss Dubnikov ja Vladimir Dunajev viibivad praegu USA vanglates. Üks neist võib vangide vahetuse raames jõuda tagasi Moskvasse. Selle käigus saaks kodumaale naasta ka Gershkovich, vahendas Dailymail.

Vangide vahetust kommenteeris hiljuti ka Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. "Oleme öelnud, et olemas on olnud teatud kontakte, kuid me ei taha, et neid avalikult arutataks. Neid tuleb jätkata ja läbi viia vaikuses," ütles Peskov.

Venemaa andis esmaspäeval USA saadikule juurdepääsu Gershkovichile pärast enam kui kahekuulist vaheaega. USA suursaadik Lynne Tracey kinnitas, et ajakirjanik on hea tervise juures.

Evan Gershkovich on esimene USA ajakirjanik alates Külmas sõja lõpust, kes on Venemaal spionaaži eest vahi alla võetud. Eelmine sarnane juhtum toimus 1986. aastal, mil Nõukogude Liidus võeti vahi alla Nick Daniloff.