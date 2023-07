Oluline teisipäeval, 11. juulil kell 5.55:

- Ukrainas käivitusid õhuhäiresireenid ning Odessas oli kuulda plahvatusi;

- Ukraina kindrali hinnangul oleks Bahmuti vabastamisel suur mõju;

- Biden kohtub NATO tippkohtumise kõrvalt Zelenskiga;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit;

- Zelenski tahab selget signaali Ukraina NATO liikmelisuse osas.

Ukrainas käivitusid õhuhäiresireenid ning Odessas oli kuulda plahvatusi

Õhuhäiresireene oli teisipäeva varahommikul kuulda Odessa, Zaporižžja, Hersoni ja Dnipropetrovski oblastis. Hiljem kuulutati õhuhäire välja ka Ukraina pealinnas Kiievis ning Harkivis.

Teisipäeva varahommikul oli Odessa piirkonnas kuulda plahvatusi. Ukraina õhujõud hoiatasid ühtlasi Venemaa droonirünnakute eest, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina kindrali hinnangul oleks Bahmuti vabastamisel suur mõju

Vene väejuhatus suunab Kadõrovi võitlejad Bahmuti suunale, kuid see ei aita Vene vägedel linna hoida, ütles esmaspäeval armeekindral Mõkola Malomuž.

Bahmuti ümbruse olukorda kommenteerides ütles kindral, et praegu on linnal Putini režiimi jaoks mitte niivõrd sõjaline, kuivõrd sõjalis-poliitiline tähendus.

"Täna on Bahmuti kaotus järjekordne Prigožin. Järjekordne riigipööre, aga ainult lahinguväljal. Konkreetne lüüasaamine," hindas kindral.

Malomuž lisas, et linna vabastamisel oleks võimas poliitiline mõju. See oleks venelastele moraalne läbikukkumine ja suur löök Putini režiimile. Kindrali sõnul on linn ise varemeteks muutunud.

"Kuna Putin mõistab, et ta ei suuda sellist ebaõnnestumist üle elada, siis saadab ta linna hoidmiseks kõik oma jõud ja vahendid. Sealhulgas mitte ainult lepingulised sõdurid, vaid ka Tšetšeenia eriüksuste võitlejad," rääkis kindral.

Malomuži sõnul on neil aga kogemusi mitte lahinguväljal, vaid mõrvades ja piinamises.

"Nad visatakse nüüd Bahmuti. See muidugi ei toimi ja nad hävitatakse nagu teisedki. Sellises olukorras liigume edasi," lisas kindral.

Kiiev teatas varem päeval, et Ukraina väed on hõivanud Bahmuti ümbruse strateegilised kõrgendikud.

"Meie väed võtsid pealetungi käigus oma kontrolli alla strateegilised kõrgendikud Bahmuti ümber," teatas asekaitseminister Hanna Maljar.

Biden kohtub NATO tippkohtumise kõrvalt Zelenskiga

Ühendriikide president Joe Biden kohtub Vilniuses NATO tippkohtumise kõrvalt Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskiga. Politico teatel rääkisid nendest plaanidest Valge Maja ametnik ja veel kaks Bideni kavaga Vilniuses kursis olevat allikat. Samuti plaanib Biden kohtuda Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas esmaspäeval Sumõ oblastis asuvat kaheksat asulat. Piirkonnas oli kuulda vähemalt 180 plahvatust. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.

Sumõ oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Volodõmõr Artiuh teatas, et erakorralist evakueerimist piirkonnas ei toimu, vahendas CNN.

"Tahan rõhutada, et erakorralist ega sunniviisilist evakueerimist ei toimu. Kui inimene keeldub lahkumast, peaks ta kirjutama keeldumise avalduse. Ülejäänud kodanikud, kes on nõus lahkuma, viiakse ohutusse kohta. Inimesed peaksid teadma, et kui nad jäävad surmatsooni, siis võtavad nad vastutuse oma elude eest," ütles Artiuh.

Zelenski tahab selget signaali Ukraina NATO liikmelisuse osas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski palus esmaspäeval Leedus toimuva alliansi tippkohtumise eel taas lääneliitlastelt selget signaali Ukraina NATO liikmelisuse väljavaadete kohta.

"Ukraina väärib alliansis olemist. Mitte praegu, sest praegu on sõda, aga me vajame selget signaali ja seda signaali on vaja just praegu. Vilniuse NATO tippkohtumisest võib saada just see, mida meie riik ja kogu allianss vajab globaalsele julgeolekule," ütles Zelenski.

Zelenski märkis, et käimas on ülimalt aktiivne töö.

"Kõik saavad kõigest aru. Iga juht, iga riik. Isegi kui kõlavad erinevad seisukohad, siis on ikkagi ilmne, et Ukraina väärib alliansis olemist. Mitte praegu. Praegu on sõda, aga vajame selget signaali. Ja seda signaali on praegu vaja," rõhutas riigipea veelkord.

President avaldas tänu kõigile riigijuhtidele ja riikidele, kes täpselt seda välja ütlevad ja kes võtsid Ukrainaga vastu vastavad ühisdeklaratsioonid ja avaldused riigi integratsiooni kohta.

"Suurem osa alliansist on selgelt meie poolt," sõnas Zelenski.