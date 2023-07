Tuleva talve kaugkütte hinnad jäävad eelmisele kütteperioodile alla

Kaugkütteettevõtted kooskõlastavad konkurentsiametiga eelolevaks kütteperioodiks hindu ning viimase hinnangul on näha, et eelmise talvega võrreldavalt ülikõrgeid toasooja hindu Eesti tarbijad sel kütteperioodil ei näe.

Konkurentsiameti hinnaregulatsiooni osakonna juhataja Kertu Saul ütles ERR-ile, et uue kütteperioodi hindu prognoosides tuleb vaadata, mis on juhtunud hindadega tänaseks.

"Eelmise kütteperioodiga võrreldes langesid hinnad märkimisväärselt, näiteks 100 protsenti gaasi kasutavates võrgupiirkondades langesid hinnad isegi kuni kolm korda või rohkemgi," ütles Saul.

Hinnad on jõudnud tasemele 100 eurot megavatt-tunni kohta. Nendes kaugkütte piirkondades, kus puiduhaket kasutatakse soojuse tootmisel, oli langus kuni 40 protsenti või isegi enam. "Muidugi on piirkondi, kus need langused on olnud väiksemad," lisas Saul.

Sauli sõnul toodetakse Eestis valdavalt hakkepuidul põhinevat soojust. Seega on oluline, milliseks kujuneb suvistel hangetel hakkepuidu hind.

"Need hanked nad viivad läbi suvisel perioodil ja nad on nendega ilmselt juba alustanud. Nii et nähes seda trendi, mis siiamaani on toimunud, hindades ruumi alanemiseks veel on. Kas kõikides piirkondades, aga pigem nad võiksid minna veel allapoole," selgitas Saul.

Ka Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov ütles, et gaasitehingud, mida tehakse sügisesse ja talve, on oluliselt madalama hinnaga kui aastatagused.

"Siin on tegu hinnatasemega 45–55 eurot mW. Sellist hinnahüpet, nagu oli aasta tagasi, praegu ei ole ette näha," märkis Kotov.

Tallinnas on koostootmisjaamad esitanud taotlused piirhinna allapoole toomiseks, mõlemad laekunud taotlused on praegu töös.

Paides on piirhind vähenenud juba mõni aeg varem.

Sauli sõnul on amet Tallinnas pöördunud ka ettevõtja poole hinna alandamiseks lõpptarbijale.

"Kui kooskõlastamise protsessis kütuste hindades toimub muutus, et nad langevad seal veel mitme kuu jooksul, siis me seda arvestame ka lõpliku hinna kooskõlastamisel," ütles Saul.

Kalli kaugkütte poolest kurikuulsas Põhja-Pärnumaa valla Vändra alevis mindi möödunud kütteperioodil üle kallilt gaasiküttelt põlevkiviõlile ja see lubas kaugkütte kasutajatele taskukohasemat toasooja. Tänavune Vändra taotlus on samuti praegu menetluses.

"Umbes kaks korda väiksem on tulemas piirhind, võrreldes sellega, mis viimasena oli üle 200 euro megavatt-tunni kohta. Ma arvan 108 euro kanti. Nii et selline taotlus on praegu esitatud ja läbivaatamine lõppjärgus. Vändra piirkonna hinnad on alanemas, aga ettevõtja on juba müünud soojust alla piirhinna kenasti," ütles Saul.

Konkurentsiameti energia- ja taristuosakonna juhataja Margus Kasepalu soovitas tarbijatel igal juhul jälgida turul toimuvat, kõikidele lepingu tingimustele tähelepanu pöörata ja pikaks ajaks fikseeritud hindadesse suhtuda ettevaatlikult.

"Halvad näited on näiteks elektri poole pealt meil täiesti olemas. Tehakse väga mitmeks aastaks ja siis selgub, et võib-olla üheksa kuu pärast või aasta pärast on hinnad veelgi madalamad, aga vanast lepingust väljuda on väga kulukas," ütles Kasepalu.