Narva linnavõim palub valitsuselt kaugkütte järsu hinnatõusu vastu abi

Narvas kerkib kaugküttehind alates septembrist enam kui 80 protsenti. Hinnatõusu põhjuseks on maagaasi ja saastekvootide kallinemine. Narva linnavõim palub riigilt abi, et ränk hinnatõus elanikele mitme aasta peale ära jagada.

Narvat varustab kaugküttega Balti elektrijaam, mis toodab nii elektrit kui ka sooja. Tänu koostootmisele oli Narva küttehind alati Eesti odavaim. Kuna aga Balti elektrijaam pääseb oma elektriga turule harva, siis köetakse Narvat põhiliselt gaasiga. Gaasi ja ka saastekvootide hind oli vanas tariifis fikseeritud. Juba mitu aastat tarnis Enefit Narvale kaugkütet alla omahinna.

"Eelmisel aastal me kandsime Narva soojatootmisega kahjumit pea 15 miljonit eurot. Terve aasta. Ja kahjumlik tegevus jätkus ka sel aastal. Pooleteise aasta jooksul on kõik soojatootjad oma hindu tõstnud korduvalt. Meil kahjuks see ei õnnestunud. Meie eesmärk on, et me tootmise kulud oleks kaetud," rääkis Enefit Poweri juht Andres Vainola.

Enefit Poweri hinnataotlus vindus konkurentsiametis pea poolteist aastat ja sai lõpuks rohelise tule.

"Hind peab vastama seadusele. Kui ta seadusele vastab, et need kulud on põhjendatud, siis kahjuks see hinnatõus on. Aga juhul, kui hakatakse rohkem tootma koostootmisest, siis seda enam tuleb kohe ka piirhind üle vaadata," ütles konkurentsiameti regulatsiooniteenistuse juhataja Külli Haab.

Narva linnavõimu hinnangul ei tohiks kaugkütte hinda korraga nii palju tõsta ja seepärast palutakse abi riigilt.

"See saab olema väga ränk. Mõistlik oleks hinnatõusu vähemalt ajatada paarile aastale. Seda võiks teha CO2 maksu arvelt. Pöördun vabariigi valitsuse poole, tõepoolest meiesugusele linnale nii järsk tõus ei ole mõistlik," ütles linnapea Katri Raik.

Enefit Poweri andmeil jääb Narva kaugkütte hind ka pärast hinnatõusu üheks Eesti madalaimaks.