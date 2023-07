Delfi Meedia digitellimuste arv Eestis kasvas 15 protsenti

Balti riikide üleselt tegutseva AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kokku 24 protsenti ja ulatus juuni lõpus 175 379 tellimuseni.

50 protsendiliselt Ekspress Grupile kuuluva Õhtulehe Kirjastuse digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10 protsenti, ulatudes 24 477 tellimuseni.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu ütles, et digitellimuste arv jätkas ootustele vastavat kiiret kasvu ja moodustab järjest olulisema osa grupi tulubaasist. "Viimase aastaga oleme saanud Balti riikides juurde ligi 34 000 digitellimusega lugejat ehk 24 protsenti rohkem kui eelmise aasta juuni lõpus," lisas ta. "Kõige kiirema kasvu saavutasime Lätis (65 protsenti) ja Leedus (48 protsenti), kus digitellimuste omamine muutub sarnaselt Eestile üha enam ühiskonnas aktsepteeritud normiks."

Lätis kasvas Delfi digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 65 protsenti, ulatudes 21 851 tellimuseni. Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 48 protsenti, ulatudes 25 873 tellimuseni.

Digitellimuste arv kokku Autor/allikas: Ekspress Grupp

Kontsern loeb digitellimuseks ainult tellimusi, mille väärtus on suurem kui üks euro ühes kalendrikuus, ning mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

AS Ekspress Grupp on Baltimaade meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Põhiosas Hans H. Luigele kuuluv Ekspress Grupp alustas tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1600 inimesele.