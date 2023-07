Kallas Pruunsillale: ärge katsuge vaigistada sõnumitoojaid

Advokaat Paul Keres saatis nädala alguses Kallasele nõude Bigbanki suuromaniku Parvel Pruunsilla au haavava valeinfo ümberlükkamiseks. Kallas ütles 6. juulil valitsuse pressikonverentsil Delfi ajakirjanikule antud kommentaaris, et ei ole kursis Pruunsilla ühisannetusega opositsioonierakondadele, kuid rääkis, et on kuulnud jutte, et Pruunsild on opositsioonierakondadele maksnud perehüvitiste tõstmise ja üle-eelmise valitsuse lõhkumise eest.

"Paar päeva tagasi saabus mulle kiri advokaat Paul Kereselt, kes nõudis, et ma vabandaksin Parvel Pruunsilla ees ja teataksin, et kõik, mis ma ütlesin, on vale ja läbimõtlematult esitatud. Selle viimasega võin peaaegu nõustuda, sest tõepoolest tulin otse valitsuse istungilt ja ei olnud uudise detailidega kursis. Küll aga oleksin valetanud, kui oleksin vastanud, et sellest midagi ei tea. See teema oli täpselt aasta tagasi väga tuline arutlusobjekt nii poliitringkondades kui ka ajakirjanike hulgas. Sellest räägiti – nagu ma ütlesin – kuulujuttude tasemel ja kuulujutte oli erinevaid. Mõni väitis, et sel hetkel valitsusse kuulunud Keskerakonnale on antud raha selle eest, et ta algataks perehüvitiste eelnõu koos opositsiooniga ja lõhuks valitsuse. Teine versioon oli, et Keskerakonnale on lubatud raha, kui nad algatavad sellise eelnõu. Võta kinni, kumb on tõele lähemal – praeguste arengute taustal tundub jah, et midagi lubati ja seda kõike seostati selgelt Parvel Pruunsilla nimega. Muuhulgas kasvõi põhjusel, et eelnõu esimene versioon, mille Keskerakond n-ö algatas, selle versiooni metaandmetest on näha, et see eelnõu on tegelikult koostatud Isamaa fraktsiooni nõuniku poolt," ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil.

Kallase sõnul oli Pruunsild ka eestvedaja 800 000-eurosele annetusele erakondadele, kes 2016. aastal toetasid perehüvitiste tõstmist. "Ka tol korral Jüri Ratas teatas, et tema ei olnud teadlik, et annetus on seaduse eest," ütles ta.

Kallas tõi välja Keskerakonna varasemad keelatud annetused, mis on erakonnale toonud võlad, ja märkis, et väita selle taustal, et kuulujutud peagi saabuvast rahalaevast on alusetud, on raske.

"Minu soovitus Parvel Pruunsilalle on see, et ärge katsuge vaigistada sõnumitoojaid, kelleks antud hetkel oleme sattunud mina ja ajakirjandus, vaid veenge kõiki, sh mind ja Keskerakonna juhatuse enamust selles, et tegemist ei olnud mingeid vastuteeneid nõudva annetusega. Nii kaua, kui te seda ei tee, jäävad need küsimused õhku," ütles Kallas.

Ajakirjaniku küsimusele, kas Kallas on valmis kohtusse minema, vastas Kallas, et on mõistnud, et poliitiline võitlus käib ka kohtus ning endise advokaadina mõistab ta perspektiivitute nõuete esitamist, kui klient selle eest maksab.

Parvel Pruunsilda esindav vandeadvokaat Paul Keres ütles neljapäeva lõuna ajal ERR-ile, et ta ei ole veel jõudnud Kaja Kallase valitsuse pressikonverentsil esitatud ja paljuski paberilt maha loetud avaldusega tutvuda. Kuuldes ERR-i ajakirjanikult lühikest refereeringut, ütles Keres, et see on nii üllatav jutt, et lööb pahviks.

"Ma kuulan selle kindlasti ära ja tutvustan Parvel Pruunsillale. Ja kui ta (Pruunsild - toim) ei ole veendunud, et Kaja Kallase väited on põhjendatud, siis on ta andnud mulle selleks juhise kohtusse pöörduda," sõnas Keres.